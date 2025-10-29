Baldoví tacha de "infame" la declaración institucional de Mazón: "La única que esperamos es el anuncio de su dimisión"

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, interviene durante una sesión de control al president de la Generalitat, a 2 de octubre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha tachado de "absolutamente infame" la declaración institucional del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con motivo del primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y que dejó 229 víctimas mortales.

"La única declaración institucional de Mazón que estamos esperando los valencianos y las valencianas es el anuncio de su dimisión inmediata", ha expresado Baldoví en declaraciones remitidas a los medios este miércoles.

A su juicio, el mensaje del jefe del Consell ha sido "un nuevo insulto a las víctimas en un día tan doloroso" para ellas como este 29 de octubre. Además, ha considerado que los "aplausos de su gobierno solo son una burla" y demuestran su "falta de humanidad". "Infame", ha insistido.

En su comparecencia este miércoles en el Palau de la Generalitat, Carlos Mazón ha anunciado la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana, que cada año será de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana.

"Seguimos sanando humanamente y reparando materialmente. Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también en los días posteriores cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no es suficiente", ha expresado.

Desde la coalición valencianista, en su perfil en X, han realizado este miércoles una cronología de las horas y hechos más destacados del 29 de octubre del pasado año: "7.53, À Punt advierte de lluvias muy fuertes y pide precaución en barrancos; 8.04, Aemet alerta de peligro extremo y pide no moverse si no es necesario; 9.00, empieza el pleno del Consell, donde PP y Vox pactan poder construir hoteles a 200 metros de la costa; 10.23, primeros rescates de personas en la Ribera; 10.45, Mazón no cancela agenda, se va a la entrega del premio Aenor; 11.30, se desborda el barranco del Poyo en Chiva; 12.20, Emergencias decreta alerta hidrológica en los municipios del Poyo y algunos municipios se quedan sin luz ni cobertura".

En este contexto, han incidido en que el jefe del Consell "ignoró las llamadas de la consellera de Emergencias --Salomé Pradas-- a las 12.52, a las 16.29, y en las horas más trágicas de la dana, entre las 18.30 y las 19.43". "Hablaron, por fin, a las 20.10, un minuto antes de enviar la alerta", han agregado.