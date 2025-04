Mazón anuncia nueva bajada de impuestos en vivienda "para todo el mundo": transmisiones patrimoniales pasa del 10 al 9%

ALICANTE 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado más detalles de la "nueva bajada" de tributos que contemplarán los presupuestos de 2025 y ha concretado que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) pasará del diez al nueve por ciento, "de manera lineal para todo el mundo", y también se disminuirá el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) o de las hipotecas.

De este modo lo ha revelado este viernes durante una visita a una promoción de vivienda pública, enmarcada en el Plan Vive, en el barrio de Rabasa en la ciudad de Alicante, donde ha apuntado que esta "segunda oleada de bajada de impuestos" se incluirá en el trámite parlamentario de las cuentas autonómicas para el presente ejercicio.

El jefe del Consell ha detallado que esta nueva disminución del ITP se suma a las que ya se han aprobado "para jóvenes y otros colectivos especiales" y ha insistido en que ahora "no es momento ni de especular ni de topar precios, sino de hacer vivienda social" para quienes "más lo necesitan". "No hay proyecto de vida si no hay empleo ni vivienda", ha apuntado.

((Seguirá ampliación))