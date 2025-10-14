Mazón anuncia nuevas ayudas dana para material escolar y familias acogedoras, numerosas, monoparentales y vulnerables

Ascienden a 108 millones de euros y serán compatibles con cualquier otra prestación por la barrancada

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que el Consell aprueba este martes nuevos decretos de ayudas para los afectados por la dana del pasado 29 de octubre, por un total de 108 millones de euros, destinados a la compra de material escolar y a las familias acogedoras, numerosas, monoparentales y vulnerables de los municipios damnificados.

Así lo ha avanzado en una comparecencia sin preguntas en el Palau de la Generalitat antes de la reunión semanal del pleno del Consell, acompañado por la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, y por el titular de Educación, José Antonio Rovira.

En primer lugar, el decreto más cuantioso, con más de cien millones de euros en total, será de ayudas directas de 500 euros por alumno para la compra de material escolar y útiles educativos, como ya avanzó el mes pasado el 'president' en el Debate de Política General. Incluirá a estudiantes de centros públicos, concertados y privados de las localidades afectadas. El plazo para pedirlas se abrirá el próximo 20 de octubre hasta el 19 de noviembre.

"La reconstrucción también pasa por devolver la normalidad a las aulas en igualdad de condiciones", ha manifestado Mazón, quien ha explicado que estas ayudas pretenden compensar el "gasto extraordinario de miles de familias" en el inicio de curso. La previsión es que beneficien a alrededor de 200.000 familias, que podrán solicitarlas "con una simple identificación y con una cuenta bancaria, sin desplazamientos, colas o esperas".

Paralelamente, el jefe del Consell ha adelantado que en las próximas semanas se aprobará otro decreto complementario para dar respuesta a casos específicos de familias que residen en la zona dana pero cuyos hijos están escolarizados en municipios no afectados.

En segundo lugar, el Consell aprobará ayudas de tres millones de euros para estudiantes universitarios o de enseñanzas artísticas superiores que residan en los municipios perjudicados, a razón de 600 euros por alumno.

La previsión, en base a la información trasladada por las universidades, es que estas ayudas puedan beneficiar a alrededor de 5.000 estudiantes. Se podrán pedir de forma telemática desde la web de la Conselleria de Educación, "sin justificación previa y con criterios sociales", en un plazo de 15 días desde la publicación del decreto.

AYUDAS PARA CASI 400 FAMILIAS ACOGEDORAS

En tercer lugar, el gobierno valenciano ampliará las ayudas para las familias acogedoras, pasando de 66 familias beneficiarias a un total de 383. Este decreto cuenta con un presupuesto total de un millón de euros y contempla prestaciones de hasta 6.000 euros en función del número de menores acogidas (un menor, 3.000 euros; dos menores, 4.000; tres menores, 5.000; cuatro o más, 6.000).

"Es un gesto de justicia y de gratitud que tenemos que abordar", ha reivindicado Mazón, quien ha señalado que "cuidar de los que cuidan también forma parte de la reconstrucción". Al igual que las anteriores ayudas, ha insistido en que se podrán pedir sin trámites y se ingresarán "directamente en las cuentas de las familias beneficiarias", ya que se utilizarán los datos registrados en los anteriores decretos dana.

FAMILIAS NUMEROSAS, MONOPARENTALES Y VULNERABLES

Por último, el Consell aprueba un cuarto decreto de ayudas para familias numerosas, monoparentales y vulnerables, especialmente para aquellas con hijos con discapacidad. Cuentan con un presupuesto de casi 3,5 millones de euros: 2,8 millones para las numerosas y monoparentales (mil euros por cada familia beneficiaria) y 752.000 euros para las familias vulnerables (2.000 euros por cada familia beneficiaria).

Según Mazón, estas prestaciones se tramitarán "de oficio" desde la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, que cruzará los datos de las ayudas dana previas, sin necesidad de presentar "ni un solo formulario".

"NO HAY LETRA PEQUEÑA"

En general, el 'president' ha reiterado que todas estas ayudas se financian con fondos propios de la Generalitat y son compatibles con cualquier otra prestación aprobada por la dana, tanto del Consell como de otras administraciones. "No hay letra pequeña ni condiciones ocultas, solo la voluntad de hacer las cosas bien y rápido", ha dicho, para reafirmar la voluntad del ejecutivo autonómico de "cambiar la forma en la que se entienden las ayudas públicas".

"No queremos que nadie tenga que demostrar que lo perdió todo para volver a empezar, queremos que lo haga con la ayuda inmediata del Consell, que no pone trabas y está cerca cuando la gente necesita soluciones", ha abundado.

Mazón ha insistido en que la Generalitat "seguirá acompañando" a los afectados por la dana "hasta que la reconstrucción sea completa y la normalidad sea real", al tiempo que ha garantizado que "la Comunidad Valenciana está en marcha y en plena reconstrucción" un año después de la catástrofe que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.