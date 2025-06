VALÈNCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha celebrado la reapertura del tramo de Metrovalencia que transcurre por los municipios de la zona cero de la dana y ha reivindicado que se ha llevado a cabo en un tiempo "récord", ya que ha asegurado que en "circunstancias normales" hubiera tardado "aproximadamente dos años y medio".

El jefe del Consell ha presidido este viernes por la tarde el acto de reapertura del tramo entre València Sud y Castelló de la red de Metrovalencia, celebrado en las instalaciones y talleres de València Sud, una jornada que, según ha sostenido, marca "un hito en la recuperación" en la que se ha congratulado de haber "cumplido con el deber de mucha gente".

También ha agradecido el trabajo de todas las administraciones, instituciones, empresas y personas que han hecho posible la recuperación. "Gracias en mayúsculas", ha proclamado el 'president', que ha destacado que estas labores son "dignas de merecimiento". "No me parece una cuestión menor", ha resaltado. "No es un día de celebración, sería sobreactuar, sino de agradecimiento", ha añadido.

En el acto ha participado también el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, así como alcaldes de los municipios afectados por la dana, entre ellas la de València, María José Catalá, así como responsables de las empresas que han participado en las tareas de reconstrucción.

En su intervención, el 'president' de la Generalitat ha hecho hincapié en que desde el día siguiente a la dana se ha "trabajado sin descanso" para recuperar la red de Metrovalencia dañada por la riada. "Hace ocho meses las imágenes de València Sud o de la estación de Paiporta las vio toda España, toda Europa y todo el mundo", ha recordado. Por eso mismo, ha pedido que las de hoy, con los trenes y las instalaciones recuperadas, "también las tiene que volver a ver toda España y el mundo".

El jefe del Consell ha reivindicado que la recuperación de la Comunitat Valenciana se ha hecho "entre todos, independientemente del color político" de cada administración, y ha considerado fundamental lanzar el mensaje de que, tras la dana, la región está "en pie a pesar del dolor de la tragedia". "Pese a todo lo ocurrido, este pueblo se ha puesto en marcha", ha celebrado.

