Mazón confirma que participará en la procesión cívica del 9 d'Octubre

Archivo - El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acompaña la salida de la Real Senyera durante los actos por la festividad del 9 d’ Octubre- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Resalta que la dana "marcará" el Dia de la Comunitat: "Tenemos a mucha gente para reconocerle y agradecerle el esfuerzo tan extraordinario"

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha confirmado este miércoles que participará en la procesión cívica del próximo 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, y ha confiado en que "todo el mundo pondrá de su parte" para que esta marcha que recorre las calles del centro de València "sea eso, una procesión cívica".

Así lo ha manifestado durante el acto de presentación de la campaña institucional con motivo del 9 d'Octubre, al ser preguntado sobre si tiene previsto participar en este acto. "Sí, sí", ha respondido el jefe del Consell. En esta línea, ha deseado que "todo el mundo pondrá de su parte para que sea eso, una procesión cívica".

Precisamente, este mismo miércoles se celebra en el Ayuntamiento de València la junta local de seguridad con motivo del 9 d'Octubre para concretar el dispositivo de cara a la celebración del Dia de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, preguntado por si habrá alguna novedad respecto al escenario y el formato del acto institucional del 9 d'Octubre, Carlos Mazón ha asegurado que la Generalitat llevará a cabo "el mayor esfuerzo logístico" posible para "tratar a todo el mundo de la mejor forma posible". "Es un día muy especial para nosotros", ha destacado.

El jefe del Consell ha apuntado que en este sentido que los "anuncios de los premios" que entrega la Generalitat en el Dia de la Comunitat "están por llegar" y se realizará "próximamente", aunque ha adelantado que este año la celebración será "muy especial" tras la dana. "No sé si decir si de manera exclusiva o monográfica, pero desde luego será absolutamente prioritario" este asunto, ha concretado.

PROMETE "EL MAYOR ESFUERZO" Y PIDE LA COLABORACIÓN "DE TODOS"

"Lo que pasó el año pasado el 29 de octubre con la riada nos marca y tiene que marcar necesariamente el 9 d'Octubre", ha señalado el 'president', que ha insistido en que desde la Generalitat harán todo lo que esté en su mano de cara al acto institucional del Dia de la Comunitat Valenciana.

Además, ha asegurado que en esta ocasión "tenemos a mucha gente para reconocerle y agradecerle el esfuerzo tan extraordinario, no solo desde el punto de vista de instituciones, sino también desde el punto de vista social, a muchísima gente que les queremos agradecer como pueblo agradecido que somos". "A gente de la Comunitat Valenciana y a gente de fuera", ha indicado.

Por ello, ha prometido "el mayor esfuerzo" y ha pedido la "colaboración de todos" para que este 9 d'Octubre salga "lo mejor posible" porque es un día "que llevamos muy en el corazón todos".