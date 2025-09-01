Mazón cree que el Gobierno "culmina el atropello" a la Comunitat Valenciana con la quita de deuda: "Es un chantaje"

El 'president' asegura que el Ejecutivo de Sánchez pide con esta fórmula que se legitime "el sistema de privilegios o el separatismo"

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, considera que el Gobierno de España "culmina el atropello de aprobar una nueva burla a los intereses de la Comunitat Valenciana" con la previsible luz verde este martes en el Consejo de Ministros del proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas, con el que Andalucía y Cataluña serán las dos regiones más beneficiadas.

Así lo ha expresado este lunes en declaraciones a los medios en Alicante, donde ha señalado que esta propuesta para "la aprobación de un sistema de quita o de condonación" es, desde su punto de vista, un "chantaje" a "la financiación de los servicios públicos que necesita el conjunto de España y, muy especialmente, la Comunitat Valenciana".

"¿Por qué digo muy especialmente la Comunitat Valenciana? Porque es la peor tratada por este Gobierno. Porque no ha recibido ni siquiera una propuesta de cambiar un sistema de financiación por este Gobierno, porque no ha tenido a bien poner en marcha un sistema de nivelación transitorio mientras no hubiera un nuevo sistema de financiación", ha apuntado.

Y ha continuado: "El mismo Partido Socialista, la misma oposición que pedía un fondo de nivelación, ahora ha dejado de pedirlo. ¿Por qué somos la más maltratada? Porque ni siquiera la liquidez extraordinaria que merecemos, que exigimos y que reivindicamos se nos ha atendido".

"ESTRANGULAMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO"

Sobre este asunto, el jefe del Consell ha recalcado que la Generalitat ha "tenido que acudir" a un crédito privado con entidades financieras, "en plena recuperación" tras la dana, con el "peor" sistema de financiación y "con el mayor nivel de estrangulamiento por parte del Gobierno de España".

Y ha sostenido que el Ejecutivo central no ha hecho "ninguna inversión, salvo en el caso concreto y excepcional de algunas depuradoras" para los servicios públicos que hay que restablecer después de la emergencia.

"Los valencianos nos vamos a pagar la reparación de nuestros colegios. Los valencianos nos vamos a pagar la reparación de nuestros centros de salud y consultorios. Los valencianos nos estamos pagando la recuperación del metro. Los valencianos nos estamos pagando la recuperación del tranvía en Valencia. Los valencianos nos estamos pagando la recuperación de nuestros puentes, de nuestras rotondas, de nuestras carreteras, de nuestros centros sociales", ha enfatizado.

Por todo ello, a juicio de Mazón, el Gobierno de España espera aprobar este martes una propuesta con la que "quiere hacer el último chantaje" a la Comunitat Valenciana, en un contexto en el que, según las palabras del jefe del Consell, "no vienen" las ayudas a fondo perdido de la administración central tras la dana.

"PIDE QUE LEGITIMEMOS EL SEPARATISMO"

El 'president' valenciano cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con esta fórmula de la quita de deuda, "pide" que se legitime "el sistema de privilegios o el separatismo" y "que hay comunidades de primera privilegiadas frente" a otras que están "en una situación absolutamente decepcionante y casi límite".

"Nos piden que aceptemos la legitimación del chantaje, la legitimación de los privilegiados, con un dinero que va a privilegiar especialmente al separatismo, con un dinero con el que lo que siguen pagando son banderas pancatalanistas en la Comunitat Valenciana, que siguen campando a sus anchas para vergüenza de nuestro Estatuto de Autonomía", ha recalcado.

Y ha continuado: "En lo que se gastan el dinero los separatistas catalanes es en lo que van a seguir gastándoselo, en lo que ha sido el gran atropello a la Constitución Española, a continuación al Código Penal, con el indulto y amnistías. Ahora viene lo importante. Ahora viene la pela. Ahora viene el dinero".

Mazón se ha mostrado contrario a "aceptar" que "hay separatistas de primera y españoles de segunda y valencianos de tercera". "Esto no puede seguir estando así", ha sentenciado, para luego insistir en que se va a dedicar a "explicar bien claro esta operación de chantaje que quiere poner en marcha el Gobierno de España".