Morant pide a Mazón que acepte la quita de la deuda: "No tiene derecho a renunciar a 11.000 millones de los valencianos"

VALÈNCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que acepte la condonación de la deuda que plantea el Gobierno de España y ha asegurado que el jefe del Consell "no tiene derecho a renunciar a 11.000 millones de euros que son de los valencianos y las valencianas, no suyos".

Así, en declaraciones a los medios este lunes por la tarde antes de reunirse en la sede del PSPV con representantes de los bomberos forestales, ha instado al dirigente valenciano a aceptar la quita y le ha emplazado a ejercer como "presidente de los valencianos y no como delegado de la oposición de 'Génova' en la Comunitat Valenciana".

De este modo lo ha manifestado después de que el jefe del Consell, este mismo lunes, haya considerado que el Gobierno de España "culmina el atropello de aprobar una nueva burla a los intereses de la Comunitat Valenciana" con la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes del proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de deuda de las CCAA.

"Ya me gustaría a mí y a cualquier vecino que nos atropellaran quitándonos deuda. ¿Vaya atropello, no?", ha cuestionado la líder de los socialistas valencianos, que ha ejemplificado sobre la condonación: "Es como si tú tienes una hipoteca en el banco de 1.000 euros, porque has hipotecado tu casa o lo que sea, y el banco viene y te dice, mira, te perdono 200 euros, y ahora tu hipoteca es de 800. ¿A cambio de qué? A cambio de nada". Por eso mismo, se ha preguntado "quién rechaza eso" y si esto "es un atropello o un beneficio".

"Llevamos tantos años pidiendo al Gobierno de España que nos quite deuda que hemos adquirido precisamente por la infrafinanciación, y esta muy concretamente es por la falta de ayuda y el abandono del Gobierno de Mariano Rajoy cuando hubo una crisis financiera y no aportó ni un euro a las comunidades autónomas", ha señalado.

En este punto, ha hecho hincapié en que durante la pandemia de covid "hubo recursos finalistas para cada comunidad autónoma, para que no se tuvieran que endeudar ni un solo céntimo de euro, y eso vino del Gobierno de Pedro Sánchez", ha reivindicado. "Y ahora nos vamos a la crisis financiera gobernada por Mariano Rajoy", ha contrapuesto.

REIVINDICA QUE HAY PROPUESTA

Por ello, ha considerado "claramente" que si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, o el PP aceptan este dinero están "asumiendo que Mariano Rajoy fue un mal presidente para las comidas autónomas". En cualquier caso, ha considerado que el jefe del Consell "no tiene derecho a renunciar a 11.000 millones, con los intereses que eso genera anualmente, que son de los valencianos, no son suyos".

"Aquí siempre estamos diciendo que el Gobierno todavía no ha propuesto nada formalmente, que el Gobierno no tiene un modelo de financiación formalmente presentado. Sí, sí, sí, sí, va a haber una propuesta de condonación de la deuda", ha reivindicado.