Mazón critica la "esquizofrenia fiscal" del PSPV y les afea que su propuesta de sucesiones "se olvida de las familias"

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha criticado la "esquizofrenia fiscal" que considera que padece el PSPV y les ha reprochado a los socialistas que su propuesta para bonificar al 99% el impuesto de sucesiones a las empresas familiares que facturan más de 10 millones "se olvida de las familias".

Así lo ha afirmado Mazón este viernes en una rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, en el que ha asegurado que "están muy lejos" esta idea del PSPV porque "habla de empresas pero se olvida de las familias". Así, ha puesto el ejemplo de que una empresa con más de 10 millones de facturación no pagaría el impuesto, pero un joven que cobra 20.000 euros y hereda un piso de su tío, sí.

A la espera de ver la propuesta exacta del PSPV, Mazón ha criticado el "quiero y no puedo" de los socialistas y les ha reprochado su "falta de seriedad" y que estén "jugando a buscar titulares fáciles": "No hay un plan fiscal, no hay un proyecto ideológico sobre la gran imposición que hay en la Comunitat Valenciana", ha aseverado.

Mazón ha manifestado que están en contra el que ha calificado como "impuesto a la muerte" en toda su dimensión y ha asegurado que en la propuesta de reforma fiscal que volverán a presentar ellos, estará incluída su supresión absoluta.

En cualquier caso, ha manifestado que esperarán a conocer la propuesta socialista y a ver si esta viene de un "gobierno coordinado, si viene por escrito o con un cierto nivel de seriedad". Para ello, ha exigido a los socialistas "estudio" y "coordinación".

La semana pasada, la síndica del PSPV, Ana Barceló, afirmó que el grupo socialista presentará en Les Corts una enmienda en solitario para bonificar al 99% el impuesto de sucesiones en la transmisión de todas las empresas familiares y no solo de las que facturan menos de diez millones de euros como actualmente.

En la sesión de control de este jueves, el president Puig defendió la propuesta mientras que Compromís y Unides Podem la rechazaron, y el PP y Cs animaron al jefe del ejecutivo a llevarla a cabo.