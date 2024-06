Mazón critica que la "ministra de Intransigencia ecológica" sea la candidata del PSOE al 9J: "Se burla de la Comunitat"

ALICANTE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha criticado que la candidata socialista a las elecciones socialistas sea la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a quien ha calificado de "ministra de Intransigencia ecológica" y ha reprochado que es "quien más se ha burlado" de la Comunitat Valenciana. "Ribera, es la peor candidata posible para nuestra tierra, la prueba de que Sánchez se ríe de la Comunitat Valenciana", ha asegurado.

En estos términos se ha pronunciado Mazón este domingo en el mitin central de las elecciones europeas en Dénia (Alicante), acompañado del presidente provincial del PP Alicante, Toni Pérez, y de la presidenta de la gestora del PP de Dénia y portavoz municipal, Pepa Font, ha indicado la formación en un comunicado.

"La candidata socialista para Europa es la ministra de Intransigencia ecológica que más daño ha hecho al medio ambiente, al crecimiento, a la sostenibilidad, al equilibrio y al agua en la Comunitat. La que más se ha burlado de nosotros es la número uno y la vemos colgada en los carteles en l'Albufera, en la Vega Baja, en Dénia...", ha criticado.

En este sentido, ha sostenido que "toca responder a esto". "Decimos que 'tu voto es la respuesta' porque tenemos la mejor manera de decirle a --presidente del Gobierno central--, Pedro Sánchez, y a Ribera, lo que pensamos de ellos", ha reivindicado.

Para Mazón, esta "es la respuesta al daño que nos están haciendo, el estrangulamiento de nuestro campo, de nuestro turismo, de nuestro crecimiento y de nuestros causales ecológicos". "La número uno en la lista de los socialistas a estas elecciones, Teresa Ribera, es la peor candidata posible para nuestra tierra, la prueba de que Sánchez se ríe de la Comunitat Valenciana", ha censurado.

"Esta ministra ha recortado el Tajo-Segura 26 veces, no ha enviado el caudal ecológico prometido a l'Albufera, es la que está cargándose nuestras playas dejando a la gente sin casa, sin playas, sin propiedad privada...", ha continuado.

Carlos Mazón ha afirmado que "en estas elecciones nos jugamos mucho más de lo que puede parecer". "Yo comprendo que muchas veces a los ciudadanos les pueden resultar las situaciones europeas lejanas, pero no es así porque está en juego la normativa para nuestro medio ambiente, nuestras costas, nuestras infraestructuras, nuestra agricultura o nuestra pesca y debemos tener fuerza en Europa", ha remarcado.

"Tenemos que proteger nuestras costas como la de Dénia y para eso necesitamos el apoyo de Europa, porque el Gobierno de España nos está dejando sin costas, sin el derecho a la propiedad privada, sin turismo y sin protección de nuestras propias playas", ha criticado.

LEY DE COSTAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Por todo ello, ha asegurado que el Consell "va a poner en marcha la nueva ley de costas en la Comunitat Valenciana". "Y necesitamos que tenga el aval de Europa porque sabemos que el del Gobierno no lo va a tener", ha subrayado, y ha aseverado: "Vamos a luchar y llegaremos hasta donde haga falta. Es posible la sostenibilidad y el equilibrio desde el sentido común".

"Estamos construyendo una Europa muy importante desde aquí, una Europa de derechos sociales y sanitarios. Por eso queremos avanzar en este camino. No queremos que manden en Europa para que nos vuelvan a estrangular. Tenemos que demostrar que el cambio avanza. No les demos alas a los que no mueven nada por nuestra tierra y la desprecian. Cumplamos con la Europa que sí que queremos. Tenemos que contagiar el esfuerzo y la ilusión. Por eso os pido un gran apoyo y movilización para el 9J. Vamos a responder con nuestro voto", ha declarado.

INVERSIONES PARA DÉNIA

Respecto a Dénia, el presidente de los 'populares' ha anunciado que "el nuevo centro de salud Miguel Hernández va a ser una realidad después de mucho tiempo esperando a que el Ayuntamiento ceda por fin los terrenos". "Seguimos avanzando en la gestión del hospital de Dénia que vamos a mejorar en breve, con un nuevo TAC licitado por más de tres millones de euros, un nuevo mamógrafo y una nueva resonancia que no había en el Hospital", ha apuntado.

"Gestionamos desde la eficacia, no desde los prejuicios. Ahora falta que la ministra --de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana-- Morant, acredite y homologue a los médicos extracomunitarios que nos hacen falta", ha instado.

También ha anunciado "inversiones en los puentes y en los apeaderos de Mascarat y El Algar para acabar con los trasbordos y ese hazmerreír de Europa que es la conexión Dénia-Benidorm". "Además, el tranvía Denia-Oliva-Gandía va a ser una realidad esta legislatura ante el abandono por parte del ministro Puente del tren de la costa", ha prometido.

"Esta es la Europa que queremos construir que contrasta con la falta de gestión de los socialistas". "Los ciudadanos de la Marina Alta tienen que saber que estamos avanzando y, de paso, hemos hecho un gobierno más pequeño, con menos gasto político, hemos quitado el impuesto de sucesiones y donaciones, con nuevas deducciones fiscales en el impuesto de la renta, con la puesta en marcha de la educación gratuita de cero a tres años", ha defendido.

"Pronto el cambio también llegará a Dénia con Pepa Font, la cara del futuro, la alternativa a la alcaldía, porque Dénia no se puede quedar fuera de estos avances que estamos trayendo desde la Generalitat Valenciana y desde el Partido Popular a muchos municipios. Por eso es importante que digamos lo que pensamos el próximo 9 de junio, que queremos que el cambio avance", ha concluido.