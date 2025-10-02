Mazón defiende que cumplió su "obligación" durante la alerta roja y replica al PSPV que Illa "mantuvo su agenda"

Los socialistas reprochan al jefe del Consell que estuviera "en Murcia mandando besitos" en un acto del PP en lugar de "dar la cara"

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido que estuvo "cumpliendo" con su "obligación" durante la alerta roja por lluvias decretada el pasado lunes en buena parte de la Comunitat Valenciana y ha afeado al PSPV su "doble rasero" puesto que el presidente catalán, el socialista Salvador Illa, "mantuvo su agenda y no fue a ninguna reunión de coordinación" cuando su territorio también estaba en este mismo nivel de alerta. "Como siempre, otra vez, con la mentira y con el bulo", ha reprochado.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell durante la sesión de control este jueves en Les Corts, en la que ha acusado a los socialistas de haberse "inventado ahora lo de Murcia", como si él tuviera "el don de la ubicuidad": "El día de la alerta roja fue el lunes y yo el lunes estaba cumpliendo con mi obligación".

Dicho esto, ha mostrado su sorpresa por el "doble rasero" que a su juicio demuestran los socialistas, puesto que el domingo la alerta roja "donde sí que estaba decretada y en vigor, no adelantada, era en Cataluña" y su presidente "no hizo absolutamente nada". "¿Por qué no hablan del señor Illa?", ha preguntado.

Así, ha hecho hincapié en que el dirigente catalán "no fue a ninguna reunión de coordinación" y ha manifestado que él no tiene "nada que criticarle", puesto que "seguro que los responsables de emergencias estaban haciendo las cosas adecuadamente". "¿Pero cómo es posible ese doble rasero?", ha cuestionado al PSPV.

"QUEDARSE EN MURCIA MANDANDO BESITOS"

Por su parte, el síndic socialista, José Muñoz, ha reprochado a Carlos Mazón que este pasado domingo decidiera "quedarse con su Partido Popular en Murcia mandando besitos a la gente en lugar de dar la cara ante los valencianos y ponerse al frente de responsabilidad" ante la alerta roja por lluvias.

El portavoz del PSPV ha expuesto los "hecho incontrovertibles" entre la alerta roja del pasado lunes y la de la dana del 29 de octubre del pasado año: "Los avisos de la Aemet el 29 de octubre se realizaron a las 22.48 horas del día anterior, y el 29 de septiembre de 2025 se realizaron a las 11.42 del mismo día". "En 2024 se avisó que había alerta roja el día anterior; en 2025, ese mismo día", ha incidido. Además, "la activación de la alerta roja en 2024 se hizo a las 7.31 de la mañana, en 2025 a las 20h del 28 de septiembre --en Castellón-- y a las cuatro de la madrugada en Valencia".

El "tercer hecho incontrovertible", según Muñoz, es que "la reunión de coordinación de emergencias en el 2024 se realizó 10 horas después" de la activación de la alerta roja y en 2025 se celebró "11 horas antes". "El ES-Alert, que es la clave de todo, en 2024 se envió 13 horas después de la activación de la alerta roja; en 2025, 11 horas antes", ha recalcado.

Sin embargo, ha apuntado, "hay una cosa que no cambió en 2024 y en 2025" y es que Carlos Mazón "abandonó a los valencianos a su suerte". "En 2024, desaparecido en El Ventorro; y en 2025, mandando besitos en un acto de partido en Murcia". "En cualquier caso, no vino a hacerse cargo de la emergencia, ni en el 2024 ni en el 2025", ha reprochado al jefe del Consell. "La consecuencia final es que en el año 2024 hubo 229 fallecidos; en el año 2025, cero fallecidos", ha incidido, algo "incontrovertible".

"¿TAN GORDA FUE LA BRONCA QUE LE ECHÓ DIANA MORANT?"

Mientras, el 'president' de la Generalitat ha afeado a Muñoz que en el Debate de Política General celebrado la semana pasada tuvo "suficiente tiempo para defender la actuación antes, durante y después del Gobierno de Pedro Sánchez" y le ha preguntado "por qué no lo citó, por qué no dijo nada", a lo que ha contestado: "Usted de Pedro Sánchez no dijo absolutamente nada, no se lo escuché".

También ha recalcado que Muñoz "no habló de las acertadísimas previsiones de los medidores, del SAIH, del sistema de alerta temprana, de los avisos, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, no le escuché". Tampoco, ha continuado, "no tuvo tiempo para hablar de las ayudas del Gobierno" y ha añadido: "A lo mejor es porque le da vergüenza hacerlo".

Con todo, le ha preguntado al síndic del PSPV si "tan gorda fue la bronca que le echó --la líder de los socialistas valencianos-- Diana Morant o sus asesores de que no había defendido adecuadamente al Gobierno de Pedro Sánchez que quiere ahora aquí pedir perdón por lo que no hizo el otro día". "¿Tanto terror orgánico siguen teniendo?", le ha cuestionado, al tiempo que ha lamentado que Muñoz esté "en el bucle permanente".

En otro orden de cosas, ha asegurado que la "realidad muy complicada" y ha celebrado haber "escuchado a esa nueva comisionada del Gobierno para la reconstrucción que dice que las compensaciones del Consorcio no están a la altura de las pérdidas sufridas". "Esa es la realidad", ha remarcado, "como si fuera lo de las ayudas ir al casino, jugar el 33, y si te toca sí, y si no te toca".

Finalmente, ha preguntado al síndic del PSPV si "comparte lo que dice su secretaria general --Diana Morant-- de que es una bobada defender el agua y el valenciano". "¿Está de acuerdo con el catalán/valenciano o piensa lo que piensa todo el Partido Socialista del valenciano?", le ha interpelado. "'Francis Puig, a sus socios: Estoy aún con la mierda de lo del valenciano' Esto es lo que opina el Partido Socialista de la defensa del valenciano", ha zanjado.

"Siga con su bucle. Los agentes medioambientales de la Confederación del Júcar no están, los servicios de alerta temprana no están, los medidores no funcionan, las obras no están y su secretaria general dice menos mal que por la riada ha ensanchado el barranco del Poyo, así tiene más cabida. Qué vergüenza", ha expresado.

MAZÓN DENUNCIA UNA "DERIVA MUY PELIGROSA" DEL PSPV

Por otro lado, el jefe del Consell ha denunciado la "deriva muy peligrosa" de los socialistas y ha censurado que "esta misma mañana" el secretario de organización del PSPV, Vicent Mascarell, en un mensaje en su cuenta de X, "a la única diputada de España de estas Cortes con síndrome de down le ha acusado de tener la mente sucia". Por ello, ha instado a Muñoz a "ratificar, respaldar o corregir esta barbaridad de aseveración". "Tiene diez segundos", le ha indicado.

A ello Muñoz ha replicado que Mazón no le va a "sacar de la hoja de ruta de los valencianos, que es su dimisión", y ha reclamado al jefe del Consell "que se vaya ya de una vez, porque es insoportable" que continúe como 'president' de la Generalitat.

"Desde el 29 de octubre ustedes llevan mintiendo. Las agencias estatales alertaron con suficiente antelación, la alerta la enviaron de manera tardía y por eso murieron 229 personas, y ahora la han enviado con suficiente antelación y no ha muerto nadie", ha contrapuesto.

Por tanto, ha considerado "clara" la "diferencia": "Esto no es un fenómeno meteorológico inevitable, señor Mazón. Las muertes del 29 de octubre, los 229 valencianos y valencianas que hoy no están con nosotros, se deben a la responsabilidad negligente y homicida de su Consell y lo demostrarán los tribunales de justicia".

Asimismo, ha afeado al jefe del Consell que vaya a "contratar a miles de músicos para intentar acallar las críticas durante el 9 d'Octubre" y le ha advertido: "Ya puede contratar a quien le dé la gana que no van a callar la vergüenza que supone que usted continúe de 'president' de la Generalitat".