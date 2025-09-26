Mazón destaca la consolidación de la Feria Hábitat como el "gran escaparate" para el interiorismo y diseño para el hogar

Carlos Mazón (d) en su visita al montaje de Feria Hábitat. - GVA

VALÈNCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado la consolidación de la Feria Hábitat como el "gran escaparate" para la industria del interiorismo y diseño para el hogar, y un "referente" para expositores y compradores de todo el mundo.

Esta edición de Hábitat Valencia 2025 cuenta con un 20 por ciento más de expositores que reunirá, junto a Textilhogar, a un millar de firmas y marcas internacionales procedentes de 21 países, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El jefe del Consell ha visitado las instalaciones del recinto ferial donde se última el montaje por parte de 3.000 operarios de este certamen que abre sus puertas el próximo lunes.

Mazón ha resaltado al apoyo de la Generalitat a través de IVACE+i de una campaña de prescriptores mediante misiones inversas para favorecer los contactos de empresas de la Comunitat Valenciana.

En el recorrido también han participado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; el director de Hábitat Valencia, Daniel Marco; el presidente de Hábitat Valencia, Vicente Pons, y el director general de Feria Valencia, Mariano Clemente.

El certamen, que se celebra desde el lunes 29 de septiembre al jueves 2 de octubre, ocupa ocho pabellones de Feria Valencia. Durante estos días está previsto la presencia de 3.000 compradores y 40.000 visitantes procedentes de 70 países.