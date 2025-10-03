Mazón dice que no da "crédito" a que Morant tilde de "provocación" su asistencia a la Procesión Cívica del 9 d'Octubre

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón (i), acompaña la salida de la Real Senyera durante los actos por la festividad del 9 d'Octubre - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que no da "crédito" a que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, haya calificado de "provocación" el anuncio del jefe del Consell sobre su asistencia a la Procesión Cívica del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha indicado este viernes a preguntas de los medios de comunicación en Elche (Alicante), donde ha asistido a la inauguración de Alicante Gastronómica en Fira Alacant. "¿Qué quiere que le diga? No doy crédito. Yo creo que es la primera vez que no encuentro palabras. Es que no encuentro palabras, es que no doy crédito", ha apostillado.

En este sentido, ha apuntado que, como 'president' de la Generalitat, "lo mejor" que puede hacer es "no contestar" porque, según ha sostenido, no encuentra "explicación" a las palabras de Morant. "No sé qué decir, no sé qué decir, lo siento", ha concluido.