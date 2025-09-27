Mazón: "Con este dictamen la Comunitat participará en la llegada de fondos europeos para mejorar la competitividad" - GVA

VALÈNCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido designado ponente para elaborar un dictamen sobre el Fondo de Competitividad Europeo (ECF) en el marco de la 5ª Comisión de Política Económica (ECON) del Comité de las Regiones. "Con este dictamen la Comunitat Valenciana participará en la llegada de fondos europeos para mejorar la competitividad en sectores y tecnologías estratégicas para nuestra región", ha destacado.

La Comunitat Valenciana forma parte desde febrero de 2025 de la Comisión ECON del Comité de las Regiones y ostentará su Vicepresidencia a partir de 2027. Esta Comisión de Política Económica es una de las comisiones temáticas internas del Comité que prepara los dictámenes relativos a cuestiones económicas, competitividad, inversión, innovación, o crecimiento económico regional, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, el 'president' ha señalado que "el Consell siempre ha apostado por una mayor involucración a nivel europeo en estas cuestiones donde poder defender los intereses sectoriales de la Comunitat y aportar una experiencia tangible dado el potencial industrial y alta competitividad del territorio".

Mazón ha remarcado el papel de la Generalitat como "facilitadora de la actividad empresarial agilizando trámites y simplificando la burocracia" y ha resaltado que "uno de los principales objetivos de este Consell es impulsar los sectores productivos fomentando la sostenibilidad, el emprendimiento, la ciencia y la atracción de inversiones para atraer el talento y crear empleo".

Este dictamen ofrece una oportunidad para que los gobiernos de las regiones de la Unión Europea (UE) puedan influir en la toma de decisiones sobre la llegada de inversiones y en la mejora de la competitividad de sus territorios.

El ECF es una propuesta de regulación presentada por la Comisión Europea cuyo objetivo es consolidar y reordenar los instrumentos de financiación existentes del presupuesto comunitario en una estructura integrada, para actuar como herramienta de inversión estratégica y así reforzar la competitividad europea en sectores críticos y tecnologías clave.

De esta manera, consolida 14 instrumentos de financiación en un solo marco sobre ámbitos prioritarios como el liderazgo digital, la descarbonización, la salud y la biotecnología, o la seguridad. Este diseño hace indispensable que las regiones tengan voz en su gobernanza e implementación.

La puesta en marcha de este Fondo supondrá la atracción de inversiones y recursos adicionales para los sectores estratégicos valencianos, como el digital, la biotecnología, la agricultura avanzada o la industria 4.0, lo que "ayudará a acelerar la transformación del modelo productivo valenciano".

Asimismo, puede contribuir a la competitividad regional frente a otras regiones europeas, reduciendo brechas estructurales, por ejemplo, entre zonas más urbanizadas y zonas más rurales o menos desarrolladas.