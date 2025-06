Mazón justifica la revisión del gasto ante la situación "dramática" de la Comunitat: "A grandes males, grandes remedios"

Afirma que la prioridad del plan es reducir el "gasto superfluo" y no se muestra "muy optimista" con tener el FLA antes del 7 de julio

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha justificado la necesidad de impulsar el plan de revisión del gasto ante la situación "dramática y crítica" que atraviesa la Comunitat Valenciana por, según ha insistido, no contar con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario, razón por la cual ha vuelto a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "asfixiar" económicamente a la región. "A grandes males, pues grandes remedios", ha resumido.

"Tenemos que darle una vuelta de tornillo más a los gastos generales de toda la Generalitat, como deberían de hacer permanentemente todas las administraciones", ha asegurado este viernes, en declaraciones a los medios tras visitar las obras del complejo sanitario Campanar, un día después de solicitar a todos los departamentos del Consell el "plan exhaustivo" para revisar el gasto, especialmente en los capítulos relativos a personal y funcionamiento.

Según ha argumentado el jefe del Consell, la Generalitat tiene que dar "otra vuelta de tuerca más" debido a la situación de "falta de financiación que tenemos". "Ya hemos visto a lo que dedican el dinero algunos, nosotros a lo que lo dedicamos es a esto", ha subrayado. Y ha indicado que la "prioridad" es "el recorte al gasto superfluo, que todavía hay y que tenemos que ir a por él". "Pero esto es aplicable a todas las administraciones en todos los tiempos", ha asegurado.

Sobre la fecha del 7 de julio, en la que comenzaría a ejecutarse si entonces no se ha aprobado todavía por parte del Ministerio de Hacienda el FLA extraordinario, ha afirmado que no es "muy optimista" porque esta cita "está al caer". "No es que nos hayamos inventado la fecha, es la última que técnicamente nos permite prepararnos para poder recibir y hacer una serie de pagos antes de que acabe el mes", ha argumentado.

"Son tres semanas de trabajos técnicos. Si llegamos al 7 de julio ya no nos dará tiempo. Perderemos el mes de agosto y perderemos muchas oportunidades de pago. Esa es una fecha muy límite para nosotros", ha agregado.

"UNA NUEVA VUELTA DE TUERCA"

Por eso mismo, ha indicado que le ha pedido "a todas las consellerias un plan de choque de una nueva vuelta de tuerca, como ya dijimos en el primer año, de eliminación de todo el gasto superfluo, que lo sigue habiendo". "Porque si lo buscamos, lo encontramos", ha reconocido. A su juicio, esta es "una actitud de trabajo, una actitud permanente de gestión".

"Y claro que vamos a hablar de los gastos corrientes. Y claro que vamos a hablar de los gastos de personal. Y claro que vamos a hablar de la dimensión de la Administración, si es la adecuada o no es la adecuada. Y claro que vamos a hablar de nuestro patrimonio, de cómo podemos hacerlo más efectivo para poder obtener los recursos necesarios para nuestros servicios sociales", ha aseverado.

Mazón ha precisado que en estos momentos las consellerias están "internamente trabajando" en este plan de choque para "redoblar y exprimir aún más la esponja del gasto superfluo", que es "nuestro enemigo". "El responsable de cualquier administración que esté libre de pecado y que puede levantar la mano diciendo que no tiene un solo euro de gasto inservible, que levante la mano. Porque estoy convencido que sería una irresponsabilidad", ha considerado.

Preguntado por los detalles del citado plan, ha asegurado que no puede avanzar más y que precisamente los detalles son los que él mismo ha "pedido a todos y cada uno de los directores generales, para que se estrujen la esponja del gasto superfluo y presenten en 72 horas medidas contundentes". "Esto puede acabar siendo como en la mili. Si no hay voluntarios, los sacaré yo", ha garantizado.

"LA GUERRA CONTRA EL GASTO SUPERFLUO TIENE QUE SER PERMANENTE"

En este contexto, ha argumentado que "la guerra contra el gasto superfluo tiene que ser permanente", aunque "unas veces se intensifica con más cañones y otras veces con menos". Y ha admitido que, "lógicamente", si el Gobierno de España "cumpliera", ese plan "sería mitigado y reducido, porque las necesidades serían más bajas". "Por por primera vez en 13 años no ha cumplido con la liquidez extraordinaria que nos merecemos los valencianos", ha insistido.

No obstante, ha advertido que ese escenario "no quiere decir que el nuevo euro de gasto superfluo que encontremos y que diagnostiquemos vaya a ser eliminado y destinado a políticas sociales". "Esto es en cualquier caso", ha garantizado, y ha explicado que la intención de esta iniciativa es "forzar de manera expres una vuelta de tuerca más contra el gasto superfluo". "Creo que es un ejercicio sano, cada vez que se hagan los presupuestos cualquier administración lo debería de hacer", ha expuesto.

Sin embargo, ha lamentado que el caso de la Generalitat es "peor que el de cualquier otra administración". "Y me la juego, que haya en la Comunitat Valenciana e incluso en España, porque nuestro caso en este momento es dramático y crítico", ha advertido.

"ESTE DINERO ES DE LOS VALENCIANOS, NO DE SÁNCHEZ"

En este punto, ha cargado contra el Gobierno por afirmar que están dando "más dinero que nunca" a la Comunitat: "No, no. Las entregas a cuenta es el dinero que ya hemos adelantado los valencianos y que nos lo están devolviendo más tarde que nunca. Y como se ha ingresado tanto y ha habido tanto impuesto y ha habido tanta inflación, la cantidad es mayor que nunca, porque lo que han pagado los valencianos es más que nunca. Pero este dinero de los valencianos, no es de Sánchez. Esto ya ha sido pagado por los valencianos".

Por tanto, ha criticado "tanta poca broma y poca trampa ya con el tema de las entregas a cuenta". "Se ha recaudado más dinero que nunca y se ha tardado más que nunca en devolvérselo a los valencianos, y eso genera problemas como los que tenemos", ha incidido, al tiempo que ha recalcado que la falta de liquidez autonómica repercute en un territorio "infrafinanciado" como la Comunitat Valenciana.

"No nos dan ni un euro a fondo perdido para la reconstrucción en nuestras competencias sanitarias, sociales, educativas, de transporte. No nos dan y nos devuelven las entradas a cuenta cuando corresponde. No nos dan la liquidez autonómica. No hay un nuevo sistema de financiación. Ya vale de castigo, ¿no?", ha expuesto. Ante esta situación, ha justificado: "A grandes males, grandes remedios".

SANIDAD NO SE QUEDA AL MARGEN

Y preguntado por si Sanidad queda al margen de este plan, Mazón ha indicado que este departamento "no queda al margen de la racionalidad del gasto público" y ha valorado el "esfuerzo extraordinario" al respecto, "renegociando con proveedores, poniendo en marcha sistemas marco de contratación, sistemas dinámicos de adquisición de material y agrupando las contrataciones para que tengamos el mismo servicio, ahorrando costos". "Gestionar es ahorrar costes también, y siempre se puede ahorrar coste superfluo, siempre un poco más", ha añadido.