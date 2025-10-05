Mazón lamenta la muerte de Fernández Vara, cuyo trabajo "marcó la historia reciente" de Extremadura

Archivo - Carlos Mazón en imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha lamentado la muerte este domingo del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, cuyo trabajo, ha recalcado, "marcó la historia reciente de esta comunidad".

Mazón, en un mensaje en X recogido por Europa Press, ha trasladado su "más sincero pésame" por el fallecimiento de Fernández Vara y ha transmitido asimismo "un abrazo a su familia y allegados".

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha fallecido este domingo a los 66 años de edad, tras una larga enfermedad.