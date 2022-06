Mazón pide a Compromís aclarar "si su código ético sigue en vigor" con Oltra:"Las líneas rojas han pasado a ser blancas"

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha instado a Compromís a aclarar "si su código ético, que antes era casi la Biblia, sigue en vigor o no" y será aplicado sobre la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. "Las líneas rojas de la formación han pasado a ser líneas blancas que todo el mundo puede saltarse", ha criticado.

Así se ha pronunciado Mazón este sábado, en declaraciones a los medios de comunicación, después de que la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya imputado a Oltra, por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, y la vicepresidenta descartase dimitir este viernes en su comparecencia semanal tras el pleno del Consell.

"Mientras existe una clara ausencia de código ético en Compromís, todo el mundo es culpable, responsable y tiene competencias para abordar la situación, cuando, sin embargo, el único con responsabilidad y competencias en este sentido es el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig", ha subrayado, y ha lamentado que "haya deberes para todos menos para los máximos responsables de la institución, quienes de verdad deben tener la mayor responsabilidad".

En este sentido, el dirigente 'popular' ha afeado a Puig que "pida a los demás que reflexionen y tomen decisiones cuando él es el principal responsable y quien debería tomarlas". "O no tiene nada que decir, o no tiene criterio, o no se atreve a decirlo", ha apuntado.

En cuanto al acto político de Compromís que se celebra este sábado en València, y que cuenta con la presencia de Mónica Oltra, el diputado en el Congreso Joan Baldoví, el alcalde de València, Joan Ribó, o la coportavoz de la coalición, Àgueda Micó, Mazón ha asegurado que es "buen momento" para "aclarar si hay líneas rojas o no, y si hay código ético o no", al tiempo que ha exigido a los representantes de la formación que "dejen de pedir a los demás que reflexionen y empiecen a hacerlo ellos".

"Ayer fue un día triste y descorazonador que desprestigió a la propia Generalitat Valenciana", ha declarado, y ha aseverado que se produjo "una pérdida de confianza absoluta en los gobernantes". "Se puso en juego el prestigio y el buen nombre de la institución, que es lo segundo más importante después de la menor que sufrió abusos", ha manifestado.

En esta línea, ha criticado que "nadie desde la Generalitat, o los tres partidos que conforman el Botànic, dirigió, ni siquiera ayer, unas palabras de perdón, un abrazo o un mensaje de cercanía y empatía para la menor" "En el acto de hoy tienen una buena ocasión para pedirle perdón y espero que la aprovechen", ha concluido.