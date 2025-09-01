Mazón pide al Gobierno que el Consell pueda agilizar la limpieza de alcantarillado en la zona dana: "Nos preocupa mucho"

Ve una "casualidad" que los "conflictos políticos" sean "solo contra los presidentes que somos del PP"

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha planteado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que permita que la Generalitat "agilice" la limpieza del alcantarillado en la zona afectada por la dana, a través de la empresa pública valenciana Vaersa, "viendo que el Gobierno está acumulando retrasos" y ante una situación que "preocupa mucho" como es "el inicio de nuevo de las posibles temporadas de danas".

"Esto no es una contienda ni una competición política entre la Generalitat y el Gobierno de España. Esto es la prioridad de los servicios a los ciudadanos para garantizar su seguridad. El asunto del alcantarillado nos preocupa mucho", ha subrayado el jefe del Consell, que ha lamentado que han visto "cómo se han dilatado, cómo no se han hecho las obras necesarias por parte del Gobierno de España y nos hemos ofrecido, a través de la empresa pública Vaersa, para poder agilizar la limpieza del alcantarillado".

Al ser preguntado sobre si la Comunitat Valenciana está preparada para futuras nuevas danas cuando está a punto de cumplirse un año de la del pasado 29 de octubre, ha afirmado: "Desgraciadamente, lo que no ha cambiado son las obras de los barrancos. El Gobierno no ha movido ni un solo papel para poner en marcha. Desgraciadamente, lo que no se ha movido demasiado son las ayudas del Gobierno para los afectados. Desgraciadamente, seguimos con un Gobierno de España que está estancado con las ayudas".

Igualmente, el 'president' valenciano ha insistido en que la recuperación de servicios y reparaciones en colegios, sanidad, metro y tranvía, entre otras cuestiones, "vienen sin un euro a fondo perdido por parte del Gobierno de España". "Los valencianos nos estamos pagando la recuperación", ha indicado.

Mazón también ha asegurado que "en este contexto" de "retrasos", "falta de apoyos" y "ayudas" hay "incluso" ministras del Gobierno de España "que le echan la culpa a los afectados de no haber pedido más ayudas". "Ahora ya no es que si quieren ayuda que la pidan, ahora directamente es que no las pedís bien, no las pedís como a mí me gusta", ha ironizado.

El 'president' ha insistido en que "tener ministras" que están "culpando" a los damnificados "de que no estén cumpliendo con su obligación" es algo que "no tiene nombre". "Voy a evitar el calificativo", ha concluido.

CONFLICTOS CON CCAA DEL PP

Mazón ha acusado al Gobierno de España de generar "conflictos políticos" con los presidentes autonómicos 'populares' y cree que el Ejecutivo central está "instalado" en este escenario en vez de ofrecer soluciones tras emergencias como la dana del pasado 29 de octubre y "otras desgracias" como los incendios que han afectado a España este verano. "Yo, como podrán imaginarse, lo sé, lo conozco, lo he vivido y lo sigo viviendo", ha apostillado.

De esta forma lo ha expresado este lunes en declaraciones a los medios en Alicante, donde ha apuntado que tras la erupción del volcán en la isla canaria de La Palma "no hubo ese conflicto político" porque el presidente autonómico en aquel momento era el socialista Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

"Aquí la incompetencia es evidente, porque ni en La Palma, ni en los incendios, ni en Valencia, las ayudas ni la reacción del Gobierno llegan. Pero qué casualidad que los conflictos políticos son solo contra los presidentes que somos del PP", ha expresado, para luego insistir en que esto "es una constante" del Gobierno.