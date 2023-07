Mazón pide a Puig que apruebe extender hasta fin de año de las ayudas y la gratuidad del transporte público para jóvenes

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha instado al president de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, a que apruebe la extensión hasta final de año las ayudas para los abonos de transporte y la gratuidad para los jóvenes hasta final de año.

Así lo ha indicado Mazón en declaraciones a los medios este martes en València tras reunirse con la alcaldesa, María José Catalá. El que previsiblemente será el futuro 'president' de la Generalitat ha instado a Puig a extender estas ayudas ya que es el último mes en que se pueden pedir.

"Quizás no sea tan prioritario regar a entidades afines y que no se pase el plazo para mantener y sostener al menos la prórroga, como mínimo hasta final de año, que nosotros mantendremos, de la gratuidad del transporte para los jóvenes", ha expresado.

Mazón ha apremiado a Puig y ha indicado que "lo antes posible hay que garantizar la tranquilidad, seguridad y facilidades en movilidad pública para los jóvenes y para el resto de personas que hasta la fecha habían disfrutado". "Han salido ya las ayudas del gobierno, no hay que esperar ni un minuto", ha señalado.

En caso de que el Consell en funciones no apruebe esta extensión, el presidente del PPCV se ha comprometido a dar luz verde a la prórroga si llegan "en plazo". "Pero el problema es que hay un plazo que no nos va a esperar. Yo espero que podamos llegar antes, pero creo que lo que no conviene es perder ni un minuto más", ha señalado.