Mazón: "A Puig le da urticaria hablar de guerra del agua porque se ha rendido, pero yo estoy al frente de la trinchera"

VALÈNCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PPCV, Carlos Mazón, ha señalado que entiende que al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "le produzca urticaria y no quiera hablar de la guerra del agua" ya que considera que "se ha rendido", pero ha recalcado: "Yo estaré al frente de la trinchera y lucho por el agua que merece nuestra tierra".

Mazón ha señalado, preguntado por el acuerdo del Consejo Nacional del Agua sobre el trasvase Tajo-Segura, que es "verdad que ya no hay guerra, lo que hay es una rendición por parte de Puig de los intereses presentes y futuros de la Comunitat Valenciana y, muy especialmente, de la provincia de Alicante y ahora nos hemos enterado de que cómo se fraguó esta rendición".

Así, ha afirmado que Puig fue llamado "a capítulo" a la calle Ferraz --sede del PSOE-- por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y "acabó capitulando" y "luego no tuvo más remedio que intentar vendernos aquí que se había alcanzado un gran acuerdo cuando, en verdad, lo que hace es cargase el 30 por ciento del trasvase que merece la Comunitat Valenciana".

Por tanto, ha recalcado, "lo que ha ocurrido es una capitulación y una rendición y hay que llamar cosas por su nombre". "Si todo lo que tiene que decir Puig a este respecto es que yo estoy desenterrando un hacha de guerra, pues le digo que si lo que hay es una guerra, yo estoy en la trinchera y lucho por el agua que merece nuestra tierra", ha subrayado.

En ese sentido, ha lamentado que "no hay ni un solo dato hidrológico, ni un solo informe científico que avale esta ignominia que estamos viviendo, porque estamos en una rendición de Puig y del presidente Sánchez del agua de la Comunitat Valenciana".

Así, ha insistido en que esta cuestión "no admite grises: nos quieren vender como un gran acuerdo lo que es un engaño, una pantomima, una renuncia y una capitulación". Mazón ve "un chiste" que además Puig culpe a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la calidad del agua por no depurar. Al respecto, ha apuntado que "todos deben reutilizar le agua y Madrid lo está haciendo bien y puede hacerlo mejor, pero que no líen porque esta vez la culpa no es de Ayuso".