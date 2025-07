Mazón recalca que es licenciado en Derecho y critica a Bernabé por "decir" que cuenta con carreras "cuando no las tiene"

"No tengo ningún máster, ningún 'míster' ni ningún 'móster'. Y como no los tengo pues no los he puesto en mi currículum público", afirma

ALICANTE, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recalcado que es licenciado en Derecho y ha instado a la prensa a preguntar a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, "por qué durante cinco, diez, 12 o 13 años o todavía hoy va diciendo por ahí" que ella cuenta con carreras universitarias "cuando no las tiene".

Así se ha expresado el jefe del Consell en declaraciones a los medios este viernes en Alicante, donde ha respondido a las críticas de cargos socialistas que le han pedido que aclare si es o no abogado.

Mazón considera "absurda" la pregunta de si está o no licenciado en Derecho, porque, según ha reiterado, sí lo está. "No entiendo por qué tengo que estar dando explicaciones sobre si estoy licenciado o no. Creo que esta pregunta tiene que irse a la Delegación del Gobierno", ha espetado.

"Yo estoy un poco sorprendido. Yo lamento mucho que el PSOE esté tan acorralado con todo esto. Yo estoy licenciado en Derecho. Me licencié en el año 98. Mi título está colgado en la web de la Generalitat Valenciana", ha aseverado el 'president', que ha incidido en que la página de internet del Consell es obligatorio mostrar públicamente las titulaciones.

Mazón ha justificado dicha obligatoriedad de colgar los títulos, "entre otras cosas, porque antes había gente que decía que estaba licenciada y no lo estaba", como "el 'expresident' de la Generalitat Valenciana que decía que era periodista y no tenía la licenciatura de periodista y le preguntaban si era periodista y decía que era periodista porque se sentía periodista", ha señalado en referencia a Ximo Puig.

"El rey Juan Carlos I firmó mi licenciatura y, sí, tengo que reconocer que yo no tengo ningún máster, ningún 'míster' ni ningún 'móster'. No los tengo y como no los tengo pues no los he puesto en mi currículum público", ha manifestado.

Asimismo, el 'president' ha asegurado que estudió una carrera de cinco años y que tardó "un poquito más" en acabarla, casi seis. "Desgraciadamente, cuando llegaba la época de los exámenes a veces estaba pendiente de pegar carteles de las elecciones a estudiantes y a delegados de facultad que de algunos exámenes. Lo que sí que intentaba era, cuando me presentaba, aprobarlos, que eso sí que lo solía hacer", ha relatado.

Según Mazón, "quien más lecciones quiere dar es quien no las cumple" y, de nuevo, ha instado a la prensa a trasladar esa pregunta "a quien dice que tiene carreras y no las tiene" y "cuando se les pilla ni dimiten ni dan explicaciones". "Esto es lo que tengo que decir", ha zanjado.

DIFERENCIA ENTRE "LENGUAJE COMÚN" Y MENTIR CON TÍTULOS

El jefe del Consell, cuando se le ha inquirido por si está o no colegiado como abogado, ha apuntado: "Vayan ustedes a preguntar a quien dice que tiene carreras sin tenerlas y ya está. Es que creo que no pasa nada, independientemente del lenguaje común que se pueda utilizar en redes sociales. A lo mejor, lo que se trata ahora es de, no sé, de preguntarle a todos los médicos a los que habitualmente se les llama doctores si están doctorados o no están doctorados".

Y ha concluido: "Mi padre era médico y cuando le decían doctor él respondía licenciado. Una cosa es el lenguaje común que se puede utilizar en las redes sociales y otra cosa es un título oficial que no es verdad. Y otra cosa es poner en tu currículum licenciaturas o títulos que no son verdad. Creo que hay una diferencia bastante importante".