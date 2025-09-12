Mazón rechaza valorar los autos de la jueza de la dana: "Lo hemos hecho desde el principio y lo vamos a seguir haciendo"

VALÈNCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha rechazado realizar "valoraciones públicas" sobre los autos de la magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, encargada de investigar la gestión de la dana del 29 de octubre, en el marco del "extraordinario respeto" que tanto él mismo como su gobierno han mantenido hasta ahora. "Lo hemos hecho desde el principio y lo vamos a seguir haciendo", ha recalcado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes en Elche (Alicante), al ser preguntado por si va a aceptar la nueva invitación de la jueza, que el jueves le reiteró el ofrecimiento de comparecer voluntariamente en el procedimiento para declarar como investigado, a lo que Mazón ha contestado que la respuesta a esta cuestión es "otra diferencia con el Gobierno de España".

Según ha sostenido el 'president' de la Generalitat, "no habrán visto nunca, por el extraordinario respeto que hemos mantenido siempre, que ni yo ni mi gobierno ni el Partido Popular de la Comunitat Valenciana haga valoraciones ante los medios de comunicación de los autos de la jueza".

"Lo hemos hecho desde el principio, lo vamos a seguir haciendo y todo mi respeto, como siempre, a todos los autos de la jueza", ha asegurado el jefe del Consell, al tiempo que ha expresado que ojalá el Gobierno de España "y otras administraciones respetaran los autos o las valoraciones sobre los jueces que tenemos nosotros".

"Es un principio que mantenemos, es un principio de respeto que creo que es importante y, por tanto, me permitirán que no haga valoraciones públicas sobre los autos de cualquier instrucción jurisdiccional y tampoco de esta", ha zanjado.