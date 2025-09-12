Baldocí ve "una absoluta vergüenza" que Mazón siga sin declarar por la dana: "Una muestra más de su cobardía y opacidad"

Destaca que Camarero tendrá que explicar "por qué se fue del Cecopi para ir a unos premios mientras morían mayores en residencias"
VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ve "una absoluta vergüenza" que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "continúe sin declarar" en la causa de la dana: "Es una muestra más de su cobardía y opacidad".
Baldoví se ha referido así al auto de la magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, encargada de investigar la gestión de la dana del 29 de octubre, en el que reitera a Mazón que puede declarar como investigado y cita como testigo a la vicepresidenta, consellera de Servicios Sociales y portavoz del Consell, Susana Camarero.
En ese sentido, ha reiterado que es "una auténtica vergüenza que Mazón no declare en el juzgado por las 229 muertes del día 29 de octubre, tal y como le ha ofrecido ya por tercera vez la jueza". "Una muestra más de su cobardía y de la opacidad de este Consell, ha lamentado.
Asimismo, ha destacado que "quién sí que tendrá que declarar es la vicepresidenta Camarero", que tendrá que explicar "por qué se fue del Cecopi para ir a una entrega de premios mientras morían personas mayores en residencias, que eran su responsabilidad".