Mazón reitera su "compromiso" con Alicante: "Por primera vez la Diputación no está sola"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón (i), y el presidente de la Diputación de Alicante (d), Toni Pérez, este viernes durante el foro organizado por el diario 'Información' - GVA

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado el "compromiso" del Consell con Alicante, al tiempo que ha destacado que "por primera vez la Diputación" provincial "no está sola". En este sentido, ha puesto en valor la "colaboración" entre ambas instituciones "para que la provincia tenga las inversiones e infraestructuras que merece".

Así lo ha manifestado durante su intervención en un foro organizado por el diario 'Información', donde ha incidido en que las dos administraciones están "luchando por las inversiones e infraestructuras que merece esta provincia". "Concebimos y trabajamos juntas en la defensa de nuestro territorio", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que, desde un concepto provincialista, "es fundamental entender el conjunto de la Comunitat Valenciana como esa gran suma" de municipios, "porque un buen dato para la cerámica es muy bueno para la provincia de Alicante y el trasvase Tajo-Segura es extraordinariamente positivo para Valencia".

Así, ha señalado que la Comunitat "no necesita ser más grande a costa de que las provincias decrezcan", por lo que ha abogado por "apostar por esa vertebración" para lograr un crecimiento "en conjunto", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Mazón también se ha referido a la "importancia" de hacer "iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana, con políticas que favorezcan la inversión, la creación de empleo y una mayor cohesión social".

En esta línea, ha puesto en valor que "es vital entender que una buena temporada turística" genera unos ingresos "que son extraordinariamente positivos para nuestros hospitales, centros de salud, colegios y carreteras".

"UNA PROVINCIA POTENTE ES UNA COMUNITAT POTENTE"

De igual manera, ha señalado que, tanto la Generalitat como la Diputación de Alicante, "a la hora de desarrollar" sus competencias, se sientan "para sumarlas y no para luchar por ellas". En este sentido, ha puesto el ejemplo del convenio de colaboración entre ambas instituciones "para la financiación y ejecución de infraestructuras hidráulicas, con una inversión por parte del Consell de 14,2 millones de euros".

"Nos unimos porque entendemos que una provincia potente es una Comunitat potente", ha trasladado el 'president', al tiempo que ha manifestado que "por primera vez hay un Consell que apoya a la Diputación en la defensa del agua que Alicante merece, luchando por el trasvase Tajo-Segura en los términos que corresponden".

Asimismo, ha trasladado que, en ese ejercicio de "cooperación" entre el ejecutivo autonómico y la administración provincial, se abordan "necesidades de la provincia como la ampliación del Hospital de la Marina Baixa y del Hospital de San Bartolomé o del desdoblamiento de la CV-95". "Inversiones clave para nuestros municipios y que benefician al conjunto de la Comunitat Valenciana", ha concluido.