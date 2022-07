Mazón replica a Mas que si no le gusta verle por Valencia "se vaya acostumbrando": "Yo sí la echo de menos en Alicante"

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha replicado a la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, que, si "no le gusta" verle por Valencia, "se vaya acostumbrando" porque lo va a hacer "a menudo", y le ha replicado que él, en cambio, sí que la "echa de menos" en Alicante. "No la veo mucho, me gustaría que viniera a defender la provincia de vez en cuando", ha expresado.

En declaraciones a los medios este sábado en Llíria (Valencia), donde Mazón ha participado en una jornada en defensa de la asignatura de música en el currículum académico de la ESO, el líder 'popular' ha cargado contra el gobierno valenciano, al que ha acusado de "estar cargándose" el programa 'Menjar a casa'.

"Han dejado a los ayuntamientos abandonados a su suerte y además condenan a los usuarios a seguir pagando el 34 por ciento", ha criticado, al tiempo que ha incidido en que "estamos hablando de personas mayores".

En este punto, ha defendido la propuesta del PPCV al respecto, hasta que "se recupere esta cuestión" que "solo podrá ser con el PP en la Generalitat Valenciana", y que pasa por no consignar 7,7 millones de euros sino "los 20 que hacen falta" para que los usuarios que están en riesgo de vulnerabilidad "pasen a pagar del 34% al 8%" y que se pueda cubrir de esta manera "a todos los ayuntamientos" en la parte que les corresponde del programa.

"Y esto lo vamos a hacer desde la Diputación de Alicante que es donde gobierna el PP mientras tanto podamos resolver esta situación", ha defendido.

En este punto, ha reprochado a la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, que "no es cierto" lo que aseguró este viernes --cuando reiteró que el 'Menjar a casa' no se ha eliminado "en ningún momento", sino que se ha reestructurado en su funcionamiento, e instó a Mazón a atender a cuestiones que son de su competencia y obligatorias en el ámbito de la corporación provincial--.

Por ello, el presidente del PPCV ha advertido a la vicepresidenta: "Si no lo gusta verme por Valencia, lo siento mucho, que se vaya acostumbrando que lo voy a hacer a menudo".

Y, por último, le ha afeado que él, en cambio, sí que la "echa de menos" en Alicante, de donde es natural Mas. "No la veo mucho y me gustaría que viniera a defender la provincia de vez en cuando", ha zanjado.