Mazón ve el Plan Simplifica como "la mayor transformación administrativa para acercar la Generalitat a la ciudadanía"

Prevé elaborar el modelo de "gobierno del dato", rediseñar todos los portales web e implantar un gestor de expedientes único

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que, con el Plan Simplifica, el gobierno valenciano impulsa "la mayor transformación administrativa para simplificar trámites y acercar la Generalitat a la ciudadanía".

Según ha explicado en un comunicado, se trata de una estrategia global para modernizar la administración, reducir la burocracia y facilitar la realización de trámites por parte de ciudadanos, empresas y empleados públicos.

Este programa se ejecuta a través de la adopción de medidas normativas y la puesta en funcionamiento de herramientas tecnológicas y organizativas con el propósito de mejorar la accesibilidad y agilizar los trámites administrativos.

Entre ellas destaca la aprobación de la Ley 6/2024 de Simplificación Administrativa, que representa "una nueva forma de diseñar, aprobar y ejecutar los trámites y procedimientos". Se complementa con un conjunto de decretos administrativos que sientan las bases para una administración más ágil, interoperable y centrada en el usuario.

En esta línea, Mazón ha puesto en valor la nueva Carpeta Ciudadana, puesta en funcionamiento el pasado 9 de julio, que "permite a cualquier persona acceder fácilmente a sus expedientes, notificaciones, certificados o citas con la administración mediante una interfaz rediseñada, accesible y orientada a la usabilidad".

"En paralelo --ha recordado--, pusimos en marcha el Canal Empresa, que unifica toda la información relativa a trámites empresariales en un único espacio digital". Este canal incorpora un asistente virtual basado en la Inteligencia Artificial (IA) generativa, capaz de resolver dudas y ayudar a empresarios y emprendedores a orientarse en aquellos trámites más solicitados.

Además, se trabaja en la simplificación de procedimientos clave en sectores como los servicios sociales (dependencia, Renta Valenciana de Inclusión o discapacidad), la energía, el medio ambiente o la educación, con el objetivo de reducir tiempos y evitar duplicidades.

197 DÍAS DE MEDIA PARA RESOLVER PROCEDIMIENTOS

"Iniciamos estos tres pasos clave dentro del Plan Simplifica con el propósito de reducir en al menos un 30% el tiempo promedio que tarda en resolverse un procedimiento, algo fundamental para impulsar proyectos estratégicos en nuestra Comunitat --ha expuesto Mazón--. La administración no debe verse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio de la ciudadanía". Actualmente, ese tiempo se encuentra en 197 días.

En materia de transformación digital, el Plan Simplifica incluye la elaboración de un modelo de "gobierno del dato" para toda la Generalitat y su sector público instrumental, con el fin de utilizar los datos de forma eficiente y coordinada en la toma de decisiones. Este modelo se aprobará, previsiblemente, el próximo septiembre, acompañado de un programa de ejecución hasta 2028.

Está previsto el rediseño del conjunto de los portales web como parte de la estrategia para avanzar hacia una transformación digital integral. Se trabaja en unificar todos los portales bajo un mismo entorno visual, lo que permitirá ofrecer una experiencia coherente al usuario, reforzar la identidad corporativa de la Generalitat, así como armonizar los portales web de la administración autonómica, con independencia del departamento o unidad de que se trate.

El jefe del Consell ha avanzado que se trabaja en la implantación de un gestor de expedientes único, que "permitirá la trazabilidad de más de mil procedimientos administrativos que actualmente no cuentan con un seguimiento digital consolidado".

TRÁMITES SOLO CON DNI EN OFICINAS VIRTUALES

Por otro lado, más de 800 funcionarios se encuentran habilitados para efectuar trámites electrónicos en nombre de la ciudadanía, evitando así la necesidad de acreditar el certificado digital y acelerando la gestión de ayudas o subvenciones. Del mismo modo, desde la dirección general de Simplificación Administrativa se trabaja en habilitar oficinas virtuales para que, con solo presentar el DNI, los ciudadanos puedan registrar solicitudes "de manera más rápida y segura".

Finalmente, el Plan Simplifica incluye un "ambicioso" programa formativo con cursos y jornadas impulsadas por el Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) para consolidar esta "cultura de simplificación administrativa" en toda la organización.

"Con este conjunto de medidas, reafirmamos nuestro compromiso para alcanzar una administración centrada en las personas y que responda con eficacia a los retos actuales", ha señalado Mazón, al tiempo que ha destacado que "el Plan Simplifica ha sido elaborado con seriedad y a través del diálogo, con el fin de implementar medidas concretas que nos ayuden a lograr metas claras y evaluables".