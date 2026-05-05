La mediación cultural fideliza al público adulto en conciertos de música clásica, según un estudio de la UV

Los profesores de la UV, del Grupo iMUSED - UV

VALÈNCIA, 5 May. (europa press) -

El grupo de investigación de la Universitat de València iMUSED ha analizado la relación entre las audiencias adultas y la música clásica mediante un estudio que acaba de publicar en el libro 'Educación e investigación musical', por tratarse de un campo "casi inexplorado", según ha informado la institución académica en un comunicado. el trabajo concluye que la mediación cultural "fideliza" al público adulto en conciertos de este género.

En este reto utilizó la mediación cultural y le sirvió para concluir, además, que la comprensión auditiva y el disfrute musical "pueden resultar claves para fidelizar a este tipo de público en conciertos de música académica".

La música sinfónica, para piano, la de cámara y la ópera son géneros que presentan "importantes desafíos" para la gestión cultural en términos de accesibilidad, comprensión y placer estético, especialmente si la captación de público se dirige a personas adultas.

Con esta premisa, los profesores de la Universitat de València Guillem Escorihuela, Francisco González-Ferrandis y Ana Botella, del Grupo de Investigación Investigando la Educación Musical (iMUSED), desarrollaron el estudio 'Escucha musical y mediación cultural: análisis de una experiencia formativa en música de cámara con personas adultas', recientemente publicado como capítulo de libro en 'Educación e investigación musical'.

Para indagar en el perfil apreciativo del público adulto y su interés por los principales géneros de la música clásica, el estudio se dirigió a una muestra de 14 personas con edades comprendidas entre los 50 y los 75 años, y situó la audición musical "en el centro de la acción cultural de UV haciendo muestra de su potencial formativo y socializador en la edad adulta". El otro punto clave del análisis fue la mediación como herramienta fundamental para democratizar el acceso a la música clásica.

Con una metodología basada en esta mediación cultural y en la educación de la escucha, el equipo investigador intervino sobre el grupo que formaba la muestra desde un enfoque expositivo-interpretativo, "ofreciendo una experiencia de audición mediada con el fin de enriquecer la recepción musical y de favorecer la escucha activa, consciente y contextualizada".

PROGRAMA FORMATIVO

Esta experiencia tuvo lugar en el marco de un programa formativo y cultural de la Universitat de València dirigido a personas mayores de 50 años, a través del cual se formó y se expuso a las personas del estudio. La recogida de datos incluyó la medición de las apreciaciones musical, afectiva, asociativa, analítica y referencial, así como las creencias (o no) en el significado de la música.

Según explica Guillem Escorihuela, los resultados obtenidos indican que el público participante presenta un "alto nivel" de vinculación con la música clásica: el 71,4% escucha este tipo de música con frecuencia o muy frecuentemente, y más del 70% asiste regularmente a conciertos. En cuanto al perfil de apreciación musical, destacan especialmente las dimensiones emocionales y analíticas.

La respuesta afectiva alcanza la puntuación más alta, seguida de la capacidad de análisis musical, lo que evidencia una experiencia "rica y significativa" durante la escucha. Por el contrario, la ausencia de significado en la música obtiene valores "muy bajos", lo que confirma que la audiencia percibe la música como un "fenómeno cargado de sentido".

El estudio también muestra una "relación clara" entre la asistencia a conciertos y el desarrollo del perfil apreciativo: las personas que acuden con mayor frecuencia presentan niveles más altos de comprensión, emoción y conexión con la música.

GÉNEROS DE MAYOR INTERÉS

En cuanto a preferencias, la música sinfónica y la de cámara son los géneros que despiertan mayor interés entre los participantes, mientras que la ópera presenta una valoración más heterogénea.

Con todos estos datos sobre la experiencia, el estudio resolvió que "la mediación cultural no solo mejora la experiencia inmediata del concierto, sino que constituye un factor estratégico para la fidelización del público", ha afirmado Escorihuela.

En palabras del principal autor del capítulo, "la investigación sugiere que cuanto mayor es la comprensión y el significado que las personas atribuyen a la música, mayor es también su motivación para repetir la experiencia y asistir a nuevos conciertos".

En este sentido, la adquisición de "códigos de escucha" -es decir, herramientas para interpretar y disfrutar la música- se perfila "como un elemento clave para consolidar hábitos culturales estables". Así, la escucha mediada "favorece la creación de vínculos duraderos entre el público y las instituciones musicales, contribuyendo a la formación de audiencias más críticas". Y, por lo tanto, abre la puerta a nuevas investigaciones que incluyan, además, "a personas que a priori no muestran una actitud proactiva hacia el repertorio musical académico".