Medio Ambiente crea un huerto de mariposas en Massamagrell para favorecer la biodiversidad de interés ecológico

Huerto de mariposas. - GVA

VALÈNCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha impulsado diferentes trabajos de restauración ecológica del marjal de Rafalell i Vistabella en el término municipal Massamagrell, junto a la Pobla de Farnals.

Uno de los elementos destacados del proyecto es la creación de un huerto de mariposas, donde la brigada de humedales de la zona norte, dependiente de la Vicepresidencia segunda, está sembrando especies como el hinojo, brócoli, coles, bledes, rábanos rojos y blancos y nabos, que favorecen el ciclo vital de diversas mariposas de interés ecológico, tal y como ha informado la Generalitat en un comunicado.

El huerto genera un entorno seguro donde las mariposas pueden poner huevos, las orugas alimentarse y las crisálidas desarrollarse. De este modo, se ayuda a mantener las poblaciones de mariposas locales, algunas de ellas sirven de indicadores de la buena salud ambiental.

Por otra parte, en el marjal se están instalando cajas nido para aves insectívoras y rapaces, tanto diurnas (cernícalo común) como nocturnas (lechuza), así como refugios para murciélagos.

La actuación está dirigida por el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de la Dirección General de Medio Natural y Animal y la colaboración del Centro para la Innovación y Experimentación Forestal (CIEF), encargado de asesorar y suministrar la planta forestal y hortícola.

Por su parte, para la ejecución de los trabajos se cuenta con la brigada de mantenimiento de zonas húmedas del norte de la provincia de Valencia de la empresa pública Vaersa.

El proyecto tiene un doble objetivo: por un lado, recuperar y restaurar los procesos naturales propios del humedal, muy valiosos en un entorno rodeado de suelo urbano y de alta densidad; y, por otro, dar a conocer este espacio y sus valores ambientales, ofreciendo a la ciudadanía un lugar de tranquilidad y contacto con la naturaleza.

Entre las acciones previstas se encuentra, también, la plantación de especies arbóreas y arbustivas procedentes del CIEF, con el fin de mejorar el paisaje y aumentar la diversidad vegetal. Estas plantaciones servirán para crear pantallas naturales frente a las zonas urbanas colindantes. Paralelamente, se están realizando tareas de control de especies invasoras, como la caña (Arundo donax) y la zarza (Rubus ulmifolius), que tienden a ocupar el espacio de manera agresiva.

Una vez finalizada la restauración vegetal, se instalarán pasarelas de madera para orientar los itinerarios de visita, con el asesoramiento y colaboración del Centro para la Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV).

IMPORTANCIA ECOLÓGICA DEL MARJAL

El marjal de Rafalell i Vistabella ocupa cerca de 100 hectáreas y está incluido en el Catálogo Valenciano de Zonas Húmedas. Constituye un importante refugio para la biodiversidad en un entorno muy urbanizado, y actúa como corredor ecológico entre poblaciones de peces endémicos y galápagos autóctonos. Forma parte del resto de los marjales que se extendían al norte del río Turia desde Alboraia a Sagunt y se nutre de aguas subterráneas y sobrantes de riego.

El marjal como enclave natural en el área norte metropolitana de la ciudad de Valencia se configura también como fuente de dispersión de la biodiversidad vegetal en un área húmeda al tiempo que supone un espacio de descanso de aves migratorias suponiendo una conectividad biológica con la red de áreas húmedas del litoral de la Comunitat Valenciana.