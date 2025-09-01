Medio Ambiente tendrá reuniones individualizadas con municipios para la futura red de parques metropolitanos inundables

Mus espera tener el proyecto preparado en el presupuesto de 2026 y se pueda terminar "de forma consensuada" con todos los ayuntamientos

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio llevará a cabo reuniones individualizadas con los representantes de los municipios afectados por la dana para el desarrollo de la futura red de parques metropolitanos inundables de València.

Así lo ha dado a conocer este lunes el conseller Vicente Martínez Mus en declaraciones a los medios tras la reunión que ha mantenido con los alcaldes del área de influencia de la futura red de parques metropolitanos inundables de València en la que también ha participado el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida.

Al encuentro han acudido un total de 10 alcaldes o representantes de los municipios de València, Paiporta, Sedaví, Picanya, Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Benetússer, Massanassa y Manises. Los ayuntamientos de Alfafar, Mislata y Llocnou de la Corona se han excusado de la reunión mientras que los de Paterna y Torrent no han acudido.

El conseller ha indicado que este encuentro era importante para, en primer lugar, "trasladarles la filosofía completa del proyecto" ya que "necesitaban también saber de primera mano cuál era la ideal y la propuesta".

"Les hemos contado un poco la filosofía, pero también que vamos a comenzar una rueda de reuniones en cada uno de los ayuntamientos de forma individualizada, para que cada uno pueda trasladarnos sus inquietudes y ese proyecto inicial pueda modularse en función de las expectativas que tiene cada ayuntamiento y de las necesidades que tiene cada municipio", ha explicado.

En este sentido, Mus ha aclarado que no pretenden "inmiscuirse" en lo que es la autonomía municipal de cada territorio. "Simplemente se trata de que todos tengan claro que necesitamos tener un proyecto común que pueda ayudar a las obras de canalización, que también todos estén de acuerdo en reivindicar de forma permanente las obras de canalización, las obras de encauzamiento que tenemos pendientes a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)".

"NO PERDER EL OBJETIVO"

El responsable de Medio Ambiente ha subrayado que este sistema de parques inundables "forma parte de la ordenación del territorio" y, por ello, "cada uno de los ayuntamientos tiene que poder participar en él".

Por ello, ha señalado que se va a hacer uso del Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción (PEUR) a nivel supramunicipal para poder diseñar "expresamente" la ordenación territorial para los municipios afectados por la dana.

"Les hemos explicado que no se trata de cuál es la utilidad de cada metro de terreno afectado, que nos da igual que sea agrícola, para instalaciones culturales, lúdicas, simplemente de zonas de transición o verdes. Lo importante es que no perdamos el objetivo", ha insistido el conseller.

En este sentido, ha destacado que, a su juicio, la reunión ha sido "productiva" ya que "cada uno ha podido participar y ha dicho lo que creía o ha podido decir lo que le pareciera".

"Ahora vamos a empezar a establecer reuniones individualizadas con cada uno de ellos y nosotros, por nuestra parte, pasaremos a reunirnos mañana mismo en la Diputación Provincial de Valencia y lo haremos con técnicos paisajísticos, con colegios profesionales y la intención es que en este mismo presupuesto de 2026 ya tengamos el proyecto preparado durante el año y podamos terminarlo de forma consensuada con todos y cada uno de los ayuntamientos. Todos pondremos cada uno de su parte para llevar adelante el proyecto pronto", ha aseverado.

Preguntado por las dudas que han trasladado los alcaldes acerca del proyecto y las cuestiones que más preocupan, el conseller ha indicado que las conversaciones han tenido más que ver con "la compatibilización de la intención que tenía cada municipio" respecto a la programación urbanística.

FILOSOFÍA COMÚN

Por ello, ha indicado que "tiene todo el sentido del mundo" que se realicen "esas reuniones individualizadas para hacerlo más complementario entre la intención que tiene el municipio y que tiene toda su autonomía municipal para diseñar como quiera su pueblo, pero también, esa parte de colaboración de intentar tener una filosofía común que nos ayude a estar mejor preparados de lo que estábamos el día 29 de octubre de 2024".

Respecto a qué va a significar la figura del PEUR, Mus ha explicado que supone una herramienta urbanística para "modificar los planes generales de una forma urgente y rápida, que pueda aprobarlo directamente el Consell de la Generalitat, que modifique los planes generales allí donde sea necesario".

"Es una herramienta que ya diseñamos para cualquiera de los ayuntamientos que pudiera necesitarlo después de la dana y que también está pensada para hacerla de forma supramunicipal, es decir, el plan general del municipio X pueda modificarse de forma rápida en función de esta filosofía que le queremos dar y en coordinación con el plan general del municipio vecino, al norte, al sur, al este o al oeste", ha subrayado.

En cuanto a los plazos, el titular de Medio Ambiente ha señalado que todos los ayuntamientos están de acuerdo en que se desarrolle en unos plazos "razonables" pero que, "obviamente, la redacción de un proyecto así, de esa cantidad de terreno, tiene su tiempo y su plazo".

"Yo espero que durante el ejercicio de 2026 podamos tener terminado el proyecto y nos sirva ya de piedra de toque para cada una de las iniciativas municipales que puedan surgir", ha apuntado.

De este modo, ha explicado que, para facilitar los trabajos, el sistema de parques inundables se ha dividido en 18 sectores más la Ciclovía Anular que los enlazará y ha concretado que, "en cada uno de estos 18 sectores ya disponemos de un análisis técnico previo de sus características, superficies y usos posibles".

"AVANZAR Y AGILIZAR"

Para Mus, el principal objetivo de esta idea es que "avanzar y agilizar esta concertación para poder licitar de manera inmediata los trabajos de consultoría de los sectores prioritarios, en la medida que se alcancen consensos básicos sobre ellos".

Interrogado por si considera que los alcaldes han salido convencidos de la reunión, el conseller ha afirmado que, respecto al objetivo del proyecto, venían "ya" convencidos. "Todos sabemos que esto había que hacerlo, que teníamos la necesidad, aparte de reivindicar, ya digo de forma insistente, cada uno, las obras de urbanización que siguen pendientes, todos tenemos claro que había que hacer algo además y que había que dar por aprendida una lección que, por desgracia hemos vivido de forma muy dura el 29 de octubre, y tenemos todos la obligación de mejorar".

"Yo creo que venían convencidos con esa idea y por lo que han podido manifestar durante la reunión, me da la sensación de que con los matices que veremos ahora, durante los próximos meses, todos estamos de acuerdo en llegar a un objetivo final".

REVISIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Previamente a la reunión con el titular de Infraestructuras, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, en declaraciones a los medios, ha puesto en relieve la necesidad de que en esta iniciativa se revisen aspectos como las obras hidráulicas para "evitar que vuelva a pasar algo que provoca tantos muertos" y que "no solo se planifiquen, que se ejecuten para que sean una realidad".

"Estamos expectantes y planteamos algo tan sencillo como que hablemos y escuchemos a la ciencia que, tanto en esta situación como en otras dramáticas de la humildad, son los que nos han salvado. Escuchad a los técnicos, a la ciencia y será posible que se ejecuten estas obras", ha manifestado.