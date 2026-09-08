Medios aéreos y terrestres luchan contra un incendio forestal en Polop

ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos --un total de siete-- y terrestres luchan contra un incendio forestal --que inicialmente era de vegetación-- declarado este martes en el municipio de Polop (Alicante), según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat en la red social X.

El CCE ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana al ser una emergencia que, en su evolución previsible, pueda afectar "gravemente" a bienes forestales y, en su caso, "levemente" a la población y a bienes de naturaleza no forestal.

De acuerdo con la información facilitada por el organismo autonómico alrededor de las 14.00 horas, sobre la zona están trabajando, además de los siete medios aéreos, cinco unidades terrestres de los bomberos forestales de la Generalitat, cinco autobombas, diez dotaciones del Consorcio Provincial de Alicante, dos agentes medioambientales y una Unidad de Prevención de Incendios. El incendio, inicialmente considerado de vegetación, se ha reclasificado como forestal.

Por su parte, el Consorcio ha explicado que ha recibido el aviso del incendio a las 11.58 horas, localizado en la partida Bacorero del municipio de Polop, y que se trata de un lugar de "difícil acceso" por tierra.