Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio en Manises

Archivo - Bomberos en las labores de extinción de un incendio en imagen de archivo - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio declarado sobre las 12.50 horas de este sábado en la zona del barranco del Salt de l'Aigua de la localidad valenciana de Manises, según ha informad el Centro de Coordinación de Emergencias y el Consorcio de Bomberos.

En la zona, sobre las 14.30 horas, están trabajando cuatro medios áreos junto a dos autobombas, tres dotaciones y cuatro brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de Valencia.

Asimismo, se han desplazado dos agentes medioambientales de la Generalitat y una Unidad de prevención de incendios.