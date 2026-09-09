Medios terrestres y aéreos continúan trabajando en el incendio forestal de Polop

Imagen del incendio de vegetación de Polop - EMERGÈNCIES 112CV

ALICANTE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diferentes medios terrestres y aéreos continúan este miércoles trabajando en el incendio forestal declarado en la localidad alicantina de Polop, que sigue estabilizado.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, esta noche se han realizado labores de refresco del terreno para bajar las altas temperaturas de la zona y evitar reproducciones.

En los relevos de las 8 horas de este miércoles se han mantenido las siete dotaciones del Consorcio y, a las tres dotaciones de bomberos forestales que trabajaron anoche, se ha sumado una más, llegando a cuatro en estos momentos. Además, se ha incorporado un medio aéreo.

El fuego, de acuerdo a la última actualización, ha afectado aproximadamente a unas 36 hectáreas. El incendio había obligado al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat a establecer la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana al ser una emergencia que, en su evolución previsible, pueda afectar "gravemente" a bienes forestales y, en su caso, "levemente" a la población y a bienes de naturaleza no forestal.