Los medios terrestres siguen trabajando en el incendio de El Saler, estabilizado desde ayer

Varios bomberos realizan labores de extinción de incendios, a 28 de agosto de 2026, en El Saler, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los medios terrestres de bomberos de diferentes cuerpos de la Comunitat Valenciana continúan este sábado las labores de extinción para poder controlar el fuego, que ayer fue dado como estabilizado. El fuego obligó a declarar la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) y a evacuar a los vecinos de la pedanía de El Saler, de la Torre 1 y residentes en los campings de la zona. Con la estabilización, se ha desescalado a situación 1, desmovilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y con el regreso de los vecinos a sus casas.

El incendio forestal de la Devesa-El Saler sigue estabilizado y los trabajos durante la noche han sido "favorables", ya que no se han producido rebrotes importantes y el perímetro se mantiene consolidado, según han informado fuentes municipales a primera hora de este sábado.

Durante toda la noche han permanecido trabajando dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de València, reforzadas con unidades Bomberos Forestales de la Generalitat, y brigadas de refuerzo de incendios forestales, así como un coordinador forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Con el apoyo de la unidad de drones de Bomberos Valencia, los efectivos terrestres ha podido localizar y actuar sobre los rebrotes que se han producido en el interior del perímetro para su control y enfriamiento.

De cara a la jornada de hoy, se ha establecido un refuerzo extraordinario de los efectivos de Bomberos Valencia con un sargento, un cabo y ocho bomberos. Los trabajos durante la mañana van a seguir centrados en la vigilancia del perímetro, la localización y extinción de posibles rebrotes y el enfriamiento de la zona afectada.

Cabe destacar que se mantiene el corte de las carreteras 401 y CV-500. Por tanto, solo vecinos de la pedanía y residentes del camping podrán llegar por la CV-500 hasta la pedanía de El Saler. El resto de vecinos de los apartamentos de la zona, del Perellonet y El Palmar, tendrán que realizar el acceso exclusivamente desde Sueca.