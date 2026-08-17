Medusa bate su récord y cierra con 185.000 asistentes tras un fin de semana de "desafío" meteorológico

Medusa Festival - RAUL BARCIA

VALÈNCIA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Medusa Festival ha cerrado esta pasada madrugada su edición número 12 en Cullera (Valencia) con una asistencia de 185.000 personas sumando los cuatro días de un evento musical que ha permitido a la organización batir el récord de espectadores y tras un fin de semana de "desafío" meteorológico tanto por calor como por la lluvia.

La cifra de asistentes supera en 5.000 personas las previsiones iniciales de la organización, según ha informado en un comunicado el Medusa Festival, que califica el balance final de "extraordinario" tanto en la propia organización como en "ambiente festivo y calidad de la programación".

Con 150 DJ y nueve escenarios, junto con la cifra de asistentes, la organización considera que el Medusa Festival es el evento dance "líder, más grande y multitudinario de España". El sábado se alcanzó el instante con mayor cantidad de público en toda la historia del certamen, desde 2014, con 56.000 personas al mismo tiempo en el recinto.

El festival ha desplegado este año un escenario principal de 105 metros de ancho y 27 de alto, bajo el nombre de 'Apsaras' y que ha representado un viaje imaginario al universo de las mitologías hindú y budista; fuegos artificiales; un show de drones de luz y una producción audiovisual "deslumbrante" para ofrecer "un espectáculo de talla mundial, con una calidad escénica y una sofisticación tecnológica inéditas en el circuito musical en España", señala la organización.

La fuerte tormenta del sábado obligó a retrasar la apertura de puertas de 17.00 a 20.00 horas, aunque la organización avisó mediante un comunicado con varias horas de antelación de la situación y el equipo de seguridad se desplegó en la zona de descanso para proteger a los más de 7.000 campistas presentes. El viento y la tromba de agua rasgaron varias lonas, pero el evento se reanudó al atardecer "sin mayores contratiempos".

Con un dispositivo policial de cerca de mil agentes, sanitarios y auxiliares vigilando las 24 horas del día, no se han registrado incidentes de seguridad graves.

Una de las "decepciones" del festival, según la organización, ha sido la cancelación, el sábado, del show de la leyenda del house Carl Cox, uno de los cabezas de cartel de la cita. El DJ británico tuvo problemas con su vuelo y le resultó imposible llegar a Valencia a tiempo para su sesión. Él mismo lo anunció en las redes sociales, pidió disculpas y emplazó a sus fans a una próxima aparición en Cullera.

El cierre del festival ha llegado de la mano de la DJ californiana Sara Landry y con un homenaje al veterano artista madrileño DJ Pepo, un clásico nacional del techno, con una aplaudida aparición estelar en el 'mainstage'. Antes, habían brillado con luz propia Tiësto, Timmy Trumpet, Hugel, Franky Rizardo, Marco Carola y Adam Beyer. La organización ya ha anunciado las fechas de la 13 edición, que se celebrará en Cullera del 12 al 16 de agosto de 2027.