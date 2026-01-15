Melendi agota sus entradas en el Roig Arena y lanza una nueva fecha para el próximo 11 de diciembre

Archivo - Melendi, en un concierto. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Melendi anuncia una nueva fecha en el Roig Arena de València, el 11 de diciembre de 2026, para presentar su gira 'Pop Rock Tour' de Melendi tras agotar todas las localidades que tenía a la venta para el 12 de diciembre.

En esta gira, el artista presentará en directo su próximo e inminente álbum de estudio, 'Pop Rock', cada vez más cerca de que vea la luz. Este nuevo proyecto se concibe como "una nueva etapa en la carrera de Melendi, con una evolución sonora que mantiene intacta su capacidad para conectar con el público a través de letras cercanas y canciones que ya forman parte del imaginario colectivo", destaca la organización del evento en un comunicado.

Según adelanta la promotora del concierto, el nombre del proyecto, 'Pop Rock', es ya una declaración de intenciones, que apunta a la esencia del proyecto y a una manera de entender las canciones: melodías reconocibles, estribillos que conectan de inmediato y una vocación para de directo.

La reciente gira '20 años Sin Noticias' ha confirmado "el alcance internacional" de Melendi, con más de un millón de asistentes a nivel global y una presencia destacada a ambos lados del Atlántico. En España, la gira congregó a más de 700.000 espectadores y agotó las entradas en todos los recintos.

A lo largo de toda su trayectoria, Melendi ha vendido más de 3,5 millones de discos en todo el mundo y ha recibido algunos de los reconocimientos más importantes de la industria musical española, entre ellos, dos Premios Ondas (Mejor Canción y Mejor Artista) y el galardón de la Academia de la Música a Mejor Gira de 2007. Además, su discografía suma 24 discos de platino, además de numerosos discos de oro.

Las entradas para el nuevo concierto de Melendi en el Roig Arena (11 de diciembre) salen a la venta mañana viernes, 16 de enero, a las 10.00h, en la web www.roigarena.com