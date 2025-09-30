Melody actuará en la Fira i Festes de Gandia en lugar de Camela por motivos de salud

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Melody actuará el próximo domingo 5 en la Fira i Festes de Gandia (Valencia) en lugar de Camela, que por motivos de salud no podrá ofrecer su concierto previsto dentro de la programación en el Parc de la Festa.

Esta decisión se debe a que Dioni no ha conseguido recuperarse de la enfermedad que ha obligado a Camela a cancelar gran parte de su gira de este verano, informa el Ayuntamiento de Gandia.

El consistorio y la empresa promotora de los conciertos han esperado hasta la confirmación oficial por parte del grupo, pero de forma preventiva han trabajado para garantizar que el público pudiera disfrutar igualmente de una gran actuación.

Aunque para el concierto de Camela estaba previsto acceder mediante invitación gratuita, después del cambio de artista no será necesario y se podrá entrar libremente a partir de las 19 horas hasta completar aforo, al igual que para los conciertos de los dos días previos.

Junto a Melody, el domingo actuarán La Fúmiga, Malifeta y la Festa Sansaru. Los accesos a los conciertos se realizarán por la avenida de Alicante y por la calle Villalonga.

Desde el Ayuntamiento lamentan la situación y desean a Dioni una rápida recuperación, al tiempo que agradecen la comprensión del público y animan a disfrutar de la Fira i Festes 2025.