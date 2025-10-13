Una menor de 14 años resulta herida tras ser arrollada por un tranvía en Tarongers

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 14 años ha resultado herida tras ser arrollada por un tranvía en la Avenida de Tarongers de València, según han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente se ha registrado esta mañana, sobre las 7.30 horas, en la parada de La Cadena, en la Avenida de Tarongers.

Hasta la zona se ha desplazado un SAMU, que ha asistido a la menor, con traumatismo craneoencefálico, y la ha trasladado al Hospital Clínico de València.