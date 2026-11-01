El menor detenido ayer en Valencia es el presunto responsable de la difusión inicial del cartel para unirse a Blocus Vlc

Joven detenido en València durante la tarde de este sábado por su presunta vinculación a Blocus - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El menor detenido este sábado en València por la Policía Nacional debido a su presunta vinculación a 'Blocus Vlc' tiene 16 años y es el supuesto responsable de la difusión inicial a través de redes sociales del cartel en el que se animaba a otras personas a unirse, por medio de un código QR, al grupo creado en una aplicación de mensajería instantánea, del cual también llegó a ser el administrador.

Agentes de la Policía Nacional arrestaron este sábado por la tarde a otro presunto miembro del llamado movimiento 'Blocus Vlc', un menor de 16 años, al que se le imputan los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado, según han informado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

La detención se produjo sobre las 18.15 horas de este sábado, 31 de octubre, en las inmediaciones de la plaza de toros de la ciudad, lugar elegido por los miembros de dicho grupo para provocar actos vandálicos, de pillaje y saqueos durante la tarde de ayer.

En el momento del arresto, el menor portaba guantes y prendas para tapar su rostro, así como un teléfono móvil que le ha sido intervenido. Se espera que el detenido sea puesto en las próximas horas a disposición de Fiscalía de Menores.

Desde la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana se ha establecido, en el día de ayer y hasta primera hora de esta mañana, un dispositivo especial de seguridad con la finalidad de garantizar y, en su caso, restablecer la seguridad ciudadana, sobre todo en la zona centro de Valencia.

Durante su desarrollo, en la tarde de ayer, los agentes identificaron a 440 personas, levantaron seis actas por tenencia de armas y otras siete, por drogas, así como un acta por falta de respeto a agente de la autoridad. La Policía Nacional intervino también nueve espráis homologados, 28 pasamontañas y ocho caretas, entre otros efectos

CUATRO DETENIDOS EN CUATRO DÍAS

Este arresto es la tercera detención llevada a cabo por la Policía Nacional en Valencia en tan solo cuatro días, en el marco de las investigaciones en torno al grupo 'Blocus Vlc', cuyos miembros instigaban a otros a cometer saqueos y actos de pillaje en comercios de la zona Centro de la ciudad durante la tarde del sábado 31 de octubre.

Se suma también a la detención por parte de la Guardia Civil de un joven en Picanya (Valencia) como "presunto fundador y principal impulsor" en España de este movimiento.

El pasado miércoles ya se arrestó a un menor de 17 años, presunto creador de los canales de comunicación 'Blocus Vlc' en aplicaciones de mensajería instantánea, decretando Fiscalía de Menores su ingreso en un centro de menores.

Dos días después, el viernes 30 de octubre, la Policía Nacional detuvo a un joven de 18 años en la localidad valenciana de Alfafar, por su participación activa en las mismas. Tras su puesta a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional. A ambos se suma ahora este nuevo arresto, si bien continúan las investigaciones tendentes al total esclarecimiento de los hechos.

Además, otros dos jóvenes fueron detenidos el pasado viernes por la Policía Nacional por su presunta vinculación con el movimiento Blocus en las ciudades de Bilbao y Málaga.