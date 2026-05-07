El mercado del té RTD crece un 26,3% en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre de 2026 impulsado por Fuze Tea

VALENCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El mercado de té listo para beber (RTD) ha crecido un 26,9 % en volumen y un 26,3 % en valor en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior en la Comunitat Valenciana por el impulso de Fuze Tea, bebida que se situó también como dinamizadora de la categoría en el mercado nacional. En 2025, creció un 21,8% en volumen y un 24,8% en valor.

En España, el té listo para beber creció un 18% en volumen y en valor en el canal de alimentación moderna, según datos de la consultora NIQ, una tendencia que se está consolidando en el arranque de 2026, donde registra ya crecimientos cercanos al 20%, tanto en valor como en volumen.

De esta forma, el té listo para beber no sólo crece en volumen, sino que también lo hace en la base de compradores y en recurrencia de consumo. Así, el 'Té RTD' alcanzó en 2025 una penetración del 36,2% de los hogares, un 9,1% más respecto al año anterior, mientras que la compra media creció un 10,4%, impulsada principalmente por una mayor frecuencia de compra (+11,1% respecto al año anterior), según datos de Worldpanel by Numerator.

"La categoría del té listo para tomar se ha dinamizado de manera relevante en los últimos 18 meses y se ha convertido en la categoría que más crece y la más dinámica de refrescos. Es un crecimiento sólido, que se apoya en una mayor presencia en las cestas de compra, mayor frecuencia de consumo y un mayor gasto de compra, y se convierte en la categoría con más recurrencia en las cestas de los consumidores", ha explicado el associated director Category Management Fuze Tea en Coca-Cola Europacific Partners, Javier Murga.

Por su parte, la directora Foodservice y Restauración en Worldpanel by Numerator, Cristina García, ha subrayado que se trata de la "categoría que más penetración gana y la de mayor crecimiento dentro del total de bebidas".

Además, García ha indicado que esta categoría del té listo para tomar tiene todavía "mucho recorrido". "Crece en compradores, en diversidad de targets y se posiciona en diferentes momentos del día y activa diferentes 'drivers', lo que confirma que es una categoría que sigue teniendo capacidad de desarrollo con la innovación para seguir ganando compradores", ha explicado.

FUZE TEA, MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE LA CATEGORÍA

En este contexto, Fuze Tea está desempeñando un papel "clave" como uno de los motores de esta transformación. Tras el lanzamiento de Fuze Tea Sabor Original en el último trimestre de 2024 y su consolidación, desde el 1 de enero de 2025, como única marca de té RTD de Coca-Cola en España, la marca ha contribuido a dinamizar la categoría y a ampliar su relevancia entre los consumidores.

La directora de marketing Stills de Coca-Cola Iberia, Elena Baz, ha recordado que Fuze Tea está presente ya en más de 90 países. "Su llegada a España fue una estratégica y ha complementado el desarrollo de la marca a nivel europeo, además de llegar de manera natural. Es una marca que tiene un recorrido muy prometedor en España", ha explicado, al tiempo que ha avanzado que los objetivos de la compañía es consolidar el liderazgo y seguir impulsando la categoría.

De esta forma, en el arranque de 2026, Fuze Tea ya está presente en más de 3,1 millones de hogares en España, pero más allá de la penetración, destaca la calidad de su base de compradores, ya que el 43,2% de los hogares que consumen esta bebida repite compra.

"Fuze Tea ha jugado un papel importante en la dinamización de la categoría, y su llegada coincide con su aceleración. Fuze Tea es la marca con mayor penetración en hogares del mercado español y estamos realmente satisfechos con su evolución, lo que nos reafirma en nuestra ambición de doblar el valor de la categoría para 2030", ha recalcado Murga, que ha reiterado que el crecimiento de la categoría se apoya de forma clara en las marcas de fabricante, que concentran el 70% del crecimiento total y refuerzan su peso frente a la marca de distribución.

"En este marco, Fuze Tea está contribuyendo a consolidar el papel del 'Té RTD' dentro del lineal, impulsando su visibilidad, dinamismo y capacidad para captar nuevos consumidores y aumentar la frecuencia de compra", ha subrayado.

Respecto a Nestea, la directora de marketing Stills de Coca-Cola Iberia, Elena Baz, ha recordado que el acuerdo con Nestlé "llegó a su fin" y desde entonces han construido su marca. "En Coca-Cola teníamos Fuze Tea con una trayectoria ya consolidada y el resultado ha sido un liderazgo que viene marcado por la construcción de marca. Es un liderazgo bastante consolidado", ha recalcado.

De esta forma, según datos de la consultora Nielsen en el canal de alimentación, Fuze Tea ha cerrado 2025 siendo la marca de fabricante líder con una cuota del 20% en volumen, mientras que en el primer trimestre de este año los datos están por encima del 22%.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN PARA IMPULSAR EL PORTFOLIO

Por otro lado, el crecimiento de Fuze Tea en España se apoya en la estructura y capilaridad de Coca-Cola Europacific Partners, con 58 delegaciones comerciales y más de 400 distribuidores.

"El despliegue de Fuze Tea ha sido exitoso: en 2025 estábamos presentes en más de 150.000 clientes de Horeca y cerca de 50.000 de conveniencia. Esta implantación, junto con una estrategia adaptada a cada canal y una fuerte capilaridad, nos ha permitido no solo ampliar la distribución, sino también activar la categoría y acelerar la adopción de la marca", ha explicado Murga.

Esta presencia en los canales 'fuera del hogar', unida a la activación de la marca, ha sido determinante para construir el reconocimiento de Fuze Tea. Además del aumento de compradores y de la frecuencia de consumo, el crecimiento del 'Té RTD' refleja un cambio en el perfil de consumo, ya que está ampliando su alcance y ganando relevancia en segmentos donde históricamente tenía menor presencia.

Si tradicionalmente, tenía una mayor penetración entre los jóvenes, ahora, destaca el avance en hogares mayores de 50 años, donde la categoría crece en 3,8 puntos porcentuales, lo que confirma su capacidad para romper barreras tradicionales de edad y consolidarse como una opción cada vez más transversal dentro del mercado de bebidas.

Además, Fuze Tea mantiene una fuerte conexión con los consumidores más jóvenes. El 12,9% de su volumen procede de hogares menores de 35 años, un 21% por encima de la media de la categoría, gracias a la variedad del portfolio.

"Contar con un portfolio amplio y diverso es clave para seguir desarrollando la categoría, ya que permite conectar con perfiles de consumidor distintos y reforzar su presencia en nuevos momentos de consumo. Tenemos una planificación de innovación anual que será uno de los pilares del crecimiento", ha asegurado la directora de marketing Stills de Coca-Cola Iberia, Elena Baz, que ha avanzado que en junio lanzarán una "variedad única" en el mercado como es Fuze Tea Té Verde-Lima Menta.