Mercadona acuerda la adquisición del proveedor de envases reutilizables Logifruit

Archivo - Empresa Logifruit - LOGIFRUIT - Archivo

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de Logifruit, proveedor especialista en la gestión de envases reutilizables, con el objetivo de "unificar todos sus procesos logísticos y seguir consolidando la eficiencia y sostenibilidad de su red de distribución".

Con este acuerdo, que está pendiente de aprobación por parte de los organismos de Competencia y de las correspondientes autorizaciones administrativas habituales en este tipo de operaciones, las 1.600 personas que forman parte de la plantilla de Logifruit se incorporarán al equipo de Mercadona.

Así, la operación permitirá a Mercadona "capturar importantes sinergias y optimizar aún más sus recursos, lo que contribuirá a fortalecer su cadena de montaje y a seguir impulsando una estrategia logística responsable y alineada con los principios de la economía circular", ha explicado la cadena de supermercados en un comunicado.

El director general de Logística de Mercadona, David Cid, ha agradecido al presidente de Logifruit, Pedro Ballester, la puesta en marcha de este proyecto, así como la colaboración conjunta mantenida durante todos estos años y la decisión de integrarlo ahora en la estructura de la compañía para seguir impulsando la eficiencia, innovación y sostenibilidad de sus procesos logísticos.

Por su parte, Pedro Ballester, ha destacado: "Cuando iniciamos nuestra colaboración con Mercadona, en 1996, asumimos el reto de ofrecer un servicio que se ajustase a sus necesidades y que le aportase ventajas competitivas. Tres décadas después, para mí es un orgullo poder afirmar que Logifruit ha superado este reto, y ha alcanzado un grado de especialización y eficiencia que nunca imaginamos y que ahora, con esta integración estratégica, va a seguir consolidándose y añadiendo valor a Mercadona y sus proveedores".