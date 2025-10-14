Los mercados de Alicante se suman a la campaña del Día Mundial del Cáncer de Mama con huchas solidarias - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro mercados municipales de Alicante se suman desde este martes a la campaña de recogida de donaciones del Día Internacional del Cáncer de Mama con huchas solidarias que estarán distribuidas en los puestos durante todo el mes de octubre con el fin de "apoyar los programas de atención directa a las mujeres afectadas por la enfermedad".

La concejala de Mercados, Lidia López, ha acudido al Mercado Central para respaldar esta iniciativa solidaria: "Nuestros mercados colaboran en esta importante campaña de concienciación y sensibilización para recaudar fondos con los que se va a mejorar la vida de las mujeres afectadas por el cáncer de mama".

La Asociación Provincial de Mujeres con Cáncer de Mama (Apamm) celebra este fin de semana los actos conmemorativos con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama y ha organizado para el sábado 18 de octubre, en la concha de la Explanada, a las 10.30 horas, un acto al que invitan a la ciudadanía a acudir con una prenda de color rosa.

El evento comenzará con la lectura del manifiesto de la Federación Española de Cáncer de Mama y se cerrará con una clase magistral de zumba prevista para las 11.00 horas. También se van a instalar mesas informativas los días 16 y 17 en la avenida de Maisonnave. Del mismo modo, como en anteriores ediciones, la fachada del Ayuntamiento se iluminará de rosa en la noche del sábado al domingo.