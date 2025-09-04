Metrovacesa inicia la entrega de las 98 viviendas del Residencial Izar ubicado en el barrio de Les Moreres de València

El Residencial Izar de Metrovacesa, ubicado en el barrio de Les Moreres de València, ofrece zonas comunes con piscina, pistas de pádel y área de juegos infantiles. - METROVACESA

VALÈNCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metrovacesa ha iniciado la entrega de las 98 viviendas del Residencial Izar ubicado en el barrio de Les Moreres de València y que ha supuesto una inversión de 22,5 millones de euros, según ha informado en un comunicado la promotora.

Las viviendas, que tienen superficies desde 51 metros cuadrados y distribuciones de 1 a 4 dormitorios, destacan por su diseño funcional y luminoso, según las mismas fuentes que han indicado que todas incluyen terraza, plaza de garaje y trastero, y el conjunto ofrece completas zonas comunes, entre ellas piscina, pistas de pádel y área de juegos infantiles.

Asimismo, desarrollado junto a Arqueha Arquitectos, el proyecto combina un diseño contemporáneo con acabados personalizables, adaptándose a las necesidades de cada propietario.

La promotora ha destacado que, ubicado a pocos minutos del Oceanogràfic y con acceso a transporte público gracias a la nueva línea de metro, Les Moreres se consolida como un área residencial en expansión, con zonas verdes, servicios y un tejido comercial en crecimiento que refuerza su atractivo como una de las ubicaciones más prometedoras de València.

Además, en línea con el compromiso de Metrovacesa con la sostenibilidad, la construcción cuenta con calificación energética B en consumo y A en emisiones, el Sello Verde de Edificio Sostenible y la certificación Domun, que garantizan eficiencia, calidad y respeto al medioambiente.

El Gerente de Promociones de Levante en Metrovacesa, David Martínez Cervera, ha subrayado que con proyectos como Residencial Izar refuerzan su compromiso con València, "ofreciendo viviendas sostenibles y de calidad en zonas con gran potencial. Nuestro objetivo es seguir contribuyendo al desarrollo de la ciudad con promociones que respondan a las necesidades de sus residentes", ha indicado.