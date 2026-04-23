Metrovalencia y las bibliotecas de l'Horta Nord promueven la lectura con la iniciativa 'Llibres Viatgers'

Día del Libro en Metrovalencia - GVA

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia y las bibliotecas de los municipios de la comarca de l'Horta Nord por la que discurre la Línea 3, en el tramo entre Alboraia y Rafelbunyol, promocionan la lectura con la iniciativa 'Llibres viatgers de la Línia 3'.

Esta actividad permite ofrecer este jueves, 23 de abril Día del libro y todo el año, libros gratuitos en los puntos habilitados en las estaciones de Metrovalencia, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La iniciativa es posible gracias a las bibliotecas municipales y ayuntamientos de Alboraia, Almàssera, Meliana, Foios, Albalat del Sorells, Museros, Massamagrell, La Pobla de Farnals y Rafelbunyol, que se encargan de la gestión y el mantenimiento de los puntos de lectura.

La actividad en la que colabora Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) cediendo el espacio para ubicar estos stands dentro o fuera de la estación, permite que las bibliotecas faciliten libros a los usuarios del metro para que puedan leer de manera gratuita y después depositar los ejemplares en la misma u otra estación de este tramo.

Como parte de esta colaboración, FGV y estas bibliotecas trabajan en mejorar la señalización de estos espacios que seguirán estando en las estaciones del metro para facilitar el intercambio de libros y la lectura. La Línea 3 de Metrovalencia es las más concurrida de la red y el pasado año este tramo entre Alboraia y Rafelbunyol registró cerca de cinco millones de viajeros.