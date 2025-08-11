Metrovalencia facilita la movilidad de 6,3 millones de usuarios en el primer mes completo de la zona sur tras la dana

VALÈNCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha facilitado la movilidad de 6.374.816 usuarios de Metrovalencia durante julio, primer mes completo desde septiembre de 2024 en que los viajeros de la zona sur de la red, desde Paiporta hasta Castelló, han podido desplazarse en tren tras la reconstrucción de las vías, estaciones e infraestructuras dañadas por las inundaciones del 29 de octubre.

En este mes de julio, las seis líneas de metro sumaron 5.405.253 desplazamientos y las cuatro de tranvía alcanzaron 969.563 movimientos. La jornada de mayor volumen de tráfico fue el miércoles día 2 con 243.181 pasajeros, ha informado la Generalitat en un comunicado.

En conjunto, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sumó en julio entre Metrovalencia y TRAM d'Alacant un total de 8.120.292 pasajeros, entre los citados 6.374.816 usuarios de Metrovalencia y los 1.745.476 de TRAM d'Alacant.

La línea de metro que más personas desplazó fue la Línea 3 (Rafelbunyol/Aeroport) con 1.422.807 clientes; seguida de la Línea 2 (Llíria-Torrent Avinguda) con 901.820; la Línea 1 (Masies-Castelló) con 867.959; la Línea 5 (Aragó/Aeroport) con 843.317; la Línea 9 (Alboraia Peris Aragó-Riba-roja de Túria) con 828.016; y finalmente la Línea 7 (Aragó/Torrent Avinguda) con 541.334 usuarios.

Las Líneas 1, 5 y 7 han tenido interrumpido parcialmente su recorrido por obras durante julio. De esta forma, la L1 ha dado servicio ferroviario entre Masies y Castelló, enlazando Masies y Bétera con autobús debido a unas obras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en la A-7.

Por su parte, las L5 y L7 han desplazado a sus viajeros desde sus respectivos orígenes hasta Aragó, debido a las obras que FGV está ejecutando en el túnel común a ambas líneas entre Aragó y Marítim.

En el caso del tranvía, la que más movimientos registró fue la Línea 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch) con 513.489 viajes, seguida de la Línea 10 (Alacant-Natzaret), con 219.864; la Línea 6 (Tossal del Rei-Marítim) con 219.829, y la Línea 8 (Neptú/Marítim), que sumó 16.381 viajeros. A destacar que, por primera vez desde su puesta en servicio, la L10 ha superado en su pasaje a la L6.

TRÁFICO POR ESTACIONES

En el tráfico por estaciones, Xàtiva (L3, L5 y L9) se sitúo en primer lugar con 445.246 desplazamientos; en segundo lugar Colón (L3, L5, L7 y L9) con 371.282, y en tercer lugar Àngel Guimerà (L1, L2, L3, L5 y L9), con 233.238 movimientos.

A continuación se situaron Plaça Espanya (L1 y L2), con 227.251; Túria (L1 y L2), con 179.649; Aragó (L5 y L7), con 172.685; Benimaclet (L3 y L9), con 172.039; Mislata (L3, L5 y L9), con 170.907; Avinguda del Cid (L3, L5 y L9) con 162.367; y en décimo lugar Torrent Avinguda (L2 y L7), con 149.080 validaciones.

En el área metropolitana, destacan como las cinco estaciones más transitadas Mislata (L3, L5 y L9), con 170.907 usuarios; Torrent Avinguda (L2 y L7), con 149.080; Aeroport (L3 y L5), con 121.012; Roses (L3, L5 y L9), con 111.703; y Salt de l'Aigua (L3, L5 y L9), con 107.053 movimientos.

En cuanto a las 20 estaciones y apeaderos de la zona sur, de Paiporta a Castelló, durante julio acumularon 426.422 viajeros, destacando los 149.080 de Torrent Avinguda, los 91.210 de Paiporta y los 90.879 de Torrent.

Entre las paradas del tranvía destacan Alacant (L10), con 55.757; Pont de Fusta (L4), con 53.536; La Cadena (L4 y L6), con 49.730; Ciutat Arts i Ciències-Justícia (L10), con 42.327; y Vicente Zaragozá (L4 y L6), con 37.450 usuarios. Hay que destacar que es la primera vez desde su puesta en servicio que una estación de la L10, en este caso Alacant, lidera el ranking de estaciones y paradas del tranvía.