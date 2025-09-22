Metrovalencia normaliza la circulación en todas sus líneas

Archivo - Metrovalencia en una imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia ha normalizado la circulación en todas sus líneas a primera hora de la tarde, tras sufrir retrasos durante cerca de seis horas en una jornada que ha coincidido con la celebración del Día sin Coches.

Así lo ha informado a través de su cuenta de X a las 13.05 horas de este lunes, después de que desde primera hora de la mañana se hayan producido supresiones y retrasos en cinco líneas de la red de metro.

Las líneas 1, 2, 7 han presentado presentan retrasos por avería de una unidad. También han registrado demoras las líneas 4 y 8. Además, según ha informado Metrovalencia, se han suprimido los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda.

Ya a las 11.14 horas, Metrovalencia ha explicado que se había recuperado la circulación entre València Sud y Torrent Avinguda, y finalmente ha sido a las 13.05 horas cuando ha indicado que daba por normalizada la situación en toda la red.