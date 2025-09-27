Metrovalencia ofrece servicios especiales de tranvía a Feria València desde el lunes para ir a Hábitat y Textil Hogar

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia ofrecerá, desde el lunes 29 de septiembre al jueves 2 de octubre, servicios especiales en la Línea 4 de tranvía hasta Feria València, con el objetivo de facilitar a los asistentes el acceso a los certámenes Hábitat y Textil Hogar-Home Textiles Premium.

Durante la celebración de estos eventos, el servicio de tranvía circulará entre la parada de Doctor Lluch y la de Fira, y viceversa, con una frecuencia de paso de 20 minutos, siempre entre las 06.00 y las 23.00 horas, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En estos cuatro días, el primer tranvía desde Beteró circulará a las 06.00 horas y desde Doctor Lluch a partir de las 06.30 horas; y el último a las 21.29 horas, mientras que desde Fira, el primero lo hará a las 06.40 horas y el último a las 22.19 horas.

Con el fin de agilizar el servicio, todos los tranvías que realicen el recorrido hasta la Feria de Muestras lo indicarán en el rótulo de destino ubicado en la cabecera de la unidad. Junto con el tranvía, también se puede acceder a Feria València desplazándose hasta la estación Les Carolines-Fira de la Línea 2 de Metrovalencia.