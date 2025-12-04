Metrovalencia recupera el 6 de diciembre la circulación del tranvía entre La Cadena y Marítim

Trabajos en la red de tranvía - GVA

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia recuperará la circulación tranviaria del tramo La Cadena-Marítim, de las Líneas 4, 6 y 8 el próximo sábado 6 de diciembre, una vez completadas las obras de renovación de vía e infraestructura que comenzaron el pasado 17 de noviembre, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Estas actuaciones forman parte de los trabajos que FGV está realizando para renovar y modernizar los tramos de las líneas del tranvía de Metrovalencia, en servicio desde 1994, y permiten "garantizar unas mejores condiciones de circulación de los tranvías a su paso por las zonas afectadas mejorando la comodidad y regularidad del servicio".

Una vez se completen las pruebas de circulación, que ya se han iniciado, este sábado los tranvías volverán a circular en la zona afectada de las Líneas 4, 6 y 8.

Con motivo de estos trabajos la Línea 4 discurre actualmente entre Tarongers-Ernest Lluch y Lloma Llarga/ Terramelar-Mas del Rosari; la Línea 6 funciona entre Beteró y Tossal del Rei; mientras que la Línea 8 ha dejado de prestar servicio entre Marítim y Neptú.

Las obras han permitido sustituir el carril y renovar la infraestructura en la curva del tranvía en la avenida de Los Naranjos, en dirección a la calle Doctor Lluch, junto a la parada de La Cadena; en la zona entre las paradas de Francisco Cubells y Grau-La Marina; y renovar los aparatos de vía en la calle Mediterráneo, en el entorno de la parada de Canyamelar.

De manera paralela, y como parte del Plan de Actuaciones 2026-2030, FGV trabaja en la instalación del nuevo sistema de comunicación y señalización de las Líneas 4, 6 y 8, al que seguirá la incorporación de nuevos tranvías para sustituir a los vehículos más antiguos del parque móvil.

El proyecto de ATP (Protección Automática de Trenes) y SAE-CT cuenta con un presupuesto superior a los 14 millones de euros, IVA incluido, está financiados por la Unión Europea, a través de los Fondos Next Generation, y son parte del conjunto de actuaciones que FGV, como entidad pública empresarial, ha acordado llevar a cabo como entidad instrumental.

Con la renovación y actualización de estos sistemas estas tres líneas de tranvía se equipararán en materia de comunicaciones y señalización con la Línea 10, en servicio desde mayo de 2022. También como parte de este proceso de modernización, a partir de 2027, FGV incorporará nuevos tranvías para sustituir a las unidades que comenzaron a prestar servicio en 1994 de la serie 3800.

Estos nuevo tranvías los fabrica Stadler Rail Valencia S.A.U., empresa radicada en Albuixech, y en total son 22 nuevos vehículos de la serie 4.500, con un presupuesto de 140 millones de euros, de los que seis se incorporarán al TRAM d'Alacant. Se trata de vehículos ferroviarios ligeros TRAMLINK que destacan por sus prestaciones, accesibilidad universal, confort y seguridad.