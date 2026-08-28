Metrovalencia recupera el lunes la circulación en el tramo Alameda-Marítim tras las obras de vía e infraestructura

Obras de Metrovalencia en el tramo Alameda-Marítim - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia recupera el lunes 31 de agosto la circulación en el tramo Alameda-Marítim de las Líneas 5 y 7 tras las obras que se han desarrollado durante el verano para la renovación de vía e infraestructura, que han contado con una inversión de nueve millones de euros para dejar las instalaciones "en perfectas condiciones".

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado este viernes la finalización de los trabajos en la estación de Aragón, donde ha destacado que la reapertura se lleva a cabo una vez completados los trabajos que comenzaron a finales de junio y que han permitido renovar este tramo de unos tres kilómetros.

De esta manera, Metrovalencia comenzará el mes de septiembre "con total normalidad" en el conjunto de la red, una vez se haya recuperado también desde el día 1 el horario habitual.

Los trabajos en el citado tramo han permitido, entre otras cosas, reparar los efectos provocados por las filtraciones de agua y la humedad acumulada durante décadas de explotación y forman parte del Plan de Actuación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 2026-2030 que, con un presupuesto superior a los 830 millones, tiene como objetivo modernizar las infraestructuras e instalaciones y mejorar el servicio de Metrovalencia y TRAM d'Alacant. En concreto, en la red de metro y tranvía de València y su área metropolitana se han presupuestado unos 275 millones de euros para este apartado.

Las actuaciones en el túnel entre las estaciones de Alameda y Marítim tienen como objetivo rehabilitar la estructura e infraestructuras de este tramo de cerca de tres kilómetros y son continuación de los iniciados el pasado verano sobre los muros laterales que presentaban indicios de deterioro.

Como parte de esta actuación se han limpiado y saneado 14.000 metros cuadrados de pared y han mejorado las instalaciones de iluminación, sellado y drenaje. También se ha cambiado el sistema de vía completo, con la renovación de 2.660 metros de doble vía, y se ha aprovechado para cambiar los desvíos, dado que también presentaban ya "cierto desgaste".

TRAMO AEROPORT-QUART DE POBLET

Por su parte, la renovación del tramo Aeroport-Quart de Poblet, que ha afectado durante el verano al servicio en el último tren de Línea 3, de domingo a jueves, también finalizará el próximo 30 de agosto. El conjunto de estas actuaciones tiene un presupuesto de 24 millones de euros, de los que nueve ya se han ejecutado en el tramo Alameda-Marítim.

Las obras entre Aeroport y Quart de Poblet corresponden al proyecto de renovación y ampliación de infraestructuras ferroviarias, entre las estaciones de Alboraia Peris Aragó y Aeroport. Estos trabajos afectan a 14,5 kilómetros de túnel y 19 estaciones.

Con anterioridad a los mismos, en el último trimestre de 2025, se completaron las primeras actuaciones de rehabilitación estructural en el tramo comprendido entre las estaciones de Àngel Guimerà y Nou d'Octubre, centradas en la reparación de dovelas y la mejora de los sistemas de drenaje.

Las obras tienen como finalidad recuperar las condiciones originales de la infraestructura mediante la rehabilitación estructural del túnel y la renovación de aquellos elementos de la superestructura ferroviaria que presentan "desgaste" por el paso del tiempo.

MUS DEFIENDE QUE SON ACTUACIONES NECESARIAS

En declaraciones a los medios durante la visita, Martínez Mus ha destacado que estos trabajos forman parte de la "estrategia planificada de inversión de FGV en mantener en perfectas condiciones" las instalaciones que no son "tan visibles para los usuarios" y que implican "seguridad y tranquilidad" para los mismos.

No obstante, ha lamentado que las obras no se hayan podido desarrollar "sin interrumpir el servicio", pero ha recalcado que ha sido necesario para poder intervenir en profundidad y llevar a cabo las actuaciones previstas. "Los perjuicios a los usuarios son inevitables", ha reconocido.

Dicho esto, ha felicitado a FGV y a las empresas que han desarrollado las obras por haber "cumplido los plazos" de manera "escrupulosa", ya que esto era "importantísimo" para no provocar una mayor afección. También ha justificado que los trabajos se llevan a cabo durante el verano porque es la época en la que menor demanda existe, con el fin de "exprimir al máximo cada día" de actuaciones.

Martínez Mus ha indicado que ahora ya, tras la finalización de estos trabajos, queda pendiente la última fase, consistente en la renovación de la vía entre Amistat y Marítim, que se llevará a cabo previsiblemente el próximo verano. "Son medidas que hay que hacer sí o sí", ha esgrimido, pese a las molestias y la "incomodidad" que provocan a los usuarios por obligar a interrumpir el servicio.

"Es necesario para mantener las instalaciones en perfecto estado y con todas las garantías de seguridad y adaptación a los nuevos tiempos que tenemos que tener en todas las de ferrocarriles", ha justificado.