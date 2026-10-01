Metrovalencia reduce parcialmente el servicio ante la alerta roja por lluvias

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VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia reduce parcialmente el servicio durante la tarde de este jueves a raíz de la alerta roja por lluvias, según han confirmado a Europa Press desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

De esta manera, el servicio se ha reorganizado y los horarios son los habituales de un sábado, aproximadamente, según se ha acordado en la comisión de Seguridad de FGV y queda establecido en el procedimiento ante fenómenos meteorológicos adversos de la compañía.

En sus perfiles en redes sociales, Metrovalencia garantiza que mantiene el transporte para trabajadores esenciales, pero recomienda evitar desplazamientos innecesarios e informarse por canales oficiales para consultar el estado del servicio.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el aviso por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón y Valencia. En todo el litoral de Castellón se prevé lluvias que puedan llegar a los 250 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en 12 horas (hasta el viernes a las 11.59 horas) y de 180 l/m2 en el litoral norte de Valencia (hasta las 1.59 del viernes).

Por su parte, Emergencias de la Generalitat ha alertado de la posibilidad de acumulados que pueden llegar a los 300 litros por metro cuadrado (l/m2) en la zona del aeropuerto de Castellón en este episodio de lluvias que ha llevado a decretar la alerta roja por precipitaciones y a enviar dos mensajes ES-Alert a la población.