Metrovalencia refuerza su servicio con motivo del encuentro de Liga entre Levante U.D. Y Real Madrid C.F. - METROVALENCIA

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reforzará MAÑANA el servicio de metro y tranvía para facilitar el desplazamiento de los aficionados, tras el encuentro de Liga que disputan el Levante U.D. y Real Madrid C.F. El partido se jugará a partir de las 21.30 horas en el estadio Ciutat de València.

Así, ofrecerá servicio en la Línea 6 de tranvía (Tossal del Rei-Marítim), a la que pertenece la parada Estadi Ciutat de València, a las puertas del estadio, tras la finalización del partido, en dirección a Doctor Lluch a las 22.37 y 22.45 horas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Además, la parada del tranvía de Benimaclet pasará una unidad de la L6 a las 23.44 horas y dos de la L4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch) a las 23.50 y 00.16 horas, todas ellas en dirección Doctor Lluch.

Asimismo, los aficionados pueden acceder y regresar del estadio Ciutat de València desde la cercana estación de metro de Machado, correspondiente a la Línea 3 (Rafelbunyol-Aeroport). En concreto, a las 23.45 horas se ha programado un tren de L3 hasta Aeroport; a las 23.45 horas hacia Rafelbunyol también con L3 y a las 23.50 horas hacia Marítim con la L5.

Por su parte, en la estación de Àngel Guimerà habrá enlaces de la Línea 1 a las 00.03 horas hacia Seminari, y de la Línea 2 a las 00.01 horas hacia Torrent Avinguda y a las 00.05 horas hacia Paterna.

Los servicios previstos por Metrovalencia para este evento forman parte de los dispositivos especiales que realiza la empresa pública y tienen como objetivo favorecer la movilidad en transporte público.

Todos aquellos usuarios de Metrovalencia que deseen ampliar la información de horarios y frecuencias pueden consultar la página web (www.metrovalencia.es) o llamar al teléfono 900 46 10 46 de Atención al Cliente, así como contactar a través de twitter en @metrovalencia, en facebook.com/metrovalencia.fgv y la app oficial.