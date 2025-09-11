Metrovalencia registra retrasos en las líneas 3, 7 y 9 por avería eléctrica

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia ha informado de retrasos en las líneas 3, 7 y 9 de Metrovalencia por avería eléctrica y sobre las 8.40 horas ha comunicado el restablecimiento de la circulación en la L5, cuyos trenes no circulaban igualmente por el mismo motivo.

Según señala Metrovalencia en un mensaje en la red social X, desde las 8.21 horas las líneas 3, 7 y 9 de Metrovalencia circulan con retraso debido a una avería eléctrica mientras que desde las 8.40 horas se ha reestablecido la circulación en la línea 5 que había estado interrumpida desde las 7.21 horas.

Este miércoles Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) informó también de la interrupción de la circulación de las líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia, por un problema eléctrico, desde las 14.00 horas en el tramo comprendido entre las estaciones de València Sud y Castellón, en la zona sur de la red. Sobre las 16.45 horas se recuperó la circulación de todas las líneas en el tramo afectado, aunque con retrasos hasta normnalizar la situación.